Rebelión en Viamonte: El "efecto River" dispara una grieta histórica en la conducción de Chiqui Tapia

El fútbol argentino atraviesa sus horas más convulsionadas a nivel dirigencial. Lo que comenzó como un portazo solitario de River Plate amenaza con transformarse en un éxodo que debilita la estructura de poder que Claudio "Chiqui" Tapia construyó desde 2017.

La salida de Núñez del Comité Ejecutivo, argumentando falta de "claridad y previsibilidad", ha servido como catalizador para que otros clubes "grandes" y medianos expongan sus disidencias.

EL COMUNICADO DE RIVER PLATE

El bloque disidente: Los nombres de la resistencia

Aunque la AFA intentó minimizar el impacto, el "efecto dominó" es una realidad que preocupa en la calle Viamonte. Estos son los actores clave que hoy desafían el status quo:

Racing Club (Diego Milito): La "Academia" es el actor de mayor peso que podría seguir los pasos de River. Milito, distanciado de las formas de Tapia, mide sus movimientos para no fracturar la interna del club, pero su negativa a apoyar el reciente paro de actividades fue un mensaje contundente.

Talleres (Andrés Fassi): El histórico rival ideológico de Tapia. Aunque moderó su discurso tras el riesgo de descenso el año pasado, Fassi representa la visión empresarial y profesionalizada que choca de frente con el modelo actual.

Estudiantes (Juan Sebastián Verón): Es el foco opositor más explícito. La relación está rota tras la suspensión de la "Bruja" por el polémico episodio del pasillo a Rosario Central. Verón cuestiona la legitimidad de ciertos títulos y la estructura de los torneos.

Gimnasia (Carlos Anacleto): El "Lobo" introdujo un debate urticante: la Inversión Privada Regulada. Si bien rechaza las SAD, su propuesta de abrir el juego a capitales externos sin perder el control social generó desconfianza en el círculo íntimo de Tapia.

La política del fútbol argentino se divide actualmente en tres grandes bloques que definen el rumbo de la dirigencia nacional:

Un bloque Opositor y Disidente que representa la resistencia al modelo actual, aunque con distintos niveles de confrontación:

River Plate (Opositor Frontal):

Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba (Disidentes Activos):

Racing Club (Disidente Moderado):

Por otro lado, el Bloque de Aliados y Pragmáticos. Aquí se ubican clubes de gran peso que, por diversas razones, mantienen una relación de colaboración con la conducción:

Boca Juniors y San Lorenzo: Su postura es de aliados estratégicos. Este apoyo suele responder a una necesidad de asistencia económica o a una afinidad política directa entre sus dirigencias y el mando actual de la AFA. Su rol es clave para legitimar las decisiones de la asamblea.

Por último, se encuentra el núcleo duro del oficialismo. Este es el motor que sostiene la estructura de poder vigente:

Clubes del Ascenso y Equipos Chicos: Constituyen la base de votos más sólida. Su lealtad es total debido a que el sistema actual garantiza su supervivencia en Primera División y mantiene torneos de 30 equipos, lo cual les brinda una visibilidad y unos ingresos que difícilmente tendrían en un formato más competitivo y reducido.

El "Escudo" de Tapia: Los 30 equipos y el ascenso

El poder de Claudio Tapia no reside en los clubes grandes, sino en la base de la pirámide. Al mantener una Primera División de 30 equipos, garantiza la permanencia de instituciones que, en un torneo de 20, estarían en el ascenso.

Estos clubes funcionan como un bloque de votos inexpugnable que, por ahora, bloquea cualquier intento de reforma estructural o intervención externa.

¿Hacia una liga paralela?

La gran incógnita es si este grupo liderado por River, Racing y Estudiantes buscará crear un nuevo foco de poder por fuera de la AFA o si intentarán una reforma interna.

El conflicto judicial que rodea a Tapia y el malestar por el paro nacional de este fin de semana son los argumentos que la oposición usará para intentar sumar adeptos en los próximos días.