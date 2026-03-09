Docentes de la Provincia: cuánto cobrarán con el nuevo aumento salarial

Las negociaciones salariales entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios docentes atraviesan un momento clave. En las últimas horas se conoció el impacto concreto que tendrá la nueva oferta salarial presentada por las autoridades provinciales, que contempla incrementos del 5% para marzo y del 2,5% para abril, además del 1,5% que ya se aplicó en febrero por decreto.

Según explicaron fuentes oficiales, el esquema consolida el aumento ya otorgado y llevaría el incremento acumulado al 9% respecto de los haberes de enero. El aumento correspondiente a marzo se liquidará con los salarios de abril, mientras que el de abril se cobrará en los primeros días de mayo.

La propuesta surge luego del rechazo gremial al incremento del 3% ofrecido en febrero, lo que derivó en una medida de fuerza docente durante el inicio del ciclo lectivo.

Además del aumento porcentual, la oferta incluye una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo el concepto “Compensación FONID/Conectividad”, junto con una cláusula de monitoreo y reapertura del acuerdo paritario.

Cómo quedarán los sueldos docentes con la nueva oferta

De acuerdo con cálculos difundidos por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), estos serían los montos aproximados que cobrarán los docentes de bolsillo si se aplica la propuesta:

Preceptor inicial: $685.324 en marzo y $730.102,65 en abril.

Preceptor con más de 10 años: $768.275,31 en marzo y $815.013,60 en abril.

Maestro de grado sin antigüedad: $800.094,10 en marzo y $850.053,35 en abril.

Maestro de grado con 10 años de antigüedad: $891.496,89 en marzo y $943.612,08 en abril.

Profesor con 20 módulos sin antigüedad: $1.032.198,23 en marzo y $1.113.837,97 en abril.

Profesor con 20 módulos con 10 años: $1.199.111,61 en marzo y $1.284.671,22 en abril.

Director sin antigüedad: $1.033.527,04 en marzo y $1.086.150,49 en abril.

Director con 24 años de antigüedad: $1.675.283,70 en marzo y $1.742.978,49 en abril.

También se detallaron los valores para diferentes modalidades de jornada docente:

Maestro que recién inicia con quinta hora: $1.005.637,81 en marzo y $1.060.424,16 en abril.

Maestro con jornada completa: $1.600.188,19 en marzo y $1.700.106,71 en abril.

Lo que tenés que saber del acuerdo

El aumento total propuesto alcanza 9% acumulado desde enero .

Incluye una bonificación no remunerativa de $28.700 .

El incremento también impacta en docentes jubilados .

Habrá una mesa de monitoreo en la primera quincena de mayo .

La cláusula de reapertura salarial está prevista para junio.

Desde los gremios docentes indicaron que el esquema será analizado en asambleas antes de emitir una respuesta oficial. El resultado de esas consultas será clave para definir si se acepta la propuesta o si continúan las negociaciones salariales en la provincia.