Autos 0 km más baratos en Argentina: cuánto cuestan en marzo de 2026

El acceso a un auto 0 km en Argentina sigue siendo un desafío para muchos compradores. De acuerdo con los precios oficiales publicados por las automotrices para marzo de 2026, el vehículo más económico disponible en el mercado supera los $26 millones, incluso en su versión base.

El ranking incluye los 10 autos nuevos más baratos del país, tomando siempre como referencia la versión inicial de cada modelo, que suele tener el equipamiento más básico.

Aun así, dentro de ese rango existen diferencias importantes entre los vehículos urbanos más compactos y los modelos de segmentos más grandes, como sedanes o SUV.

Ranking: los 10 autos 0 km más baratos en marzo de 2026

Estos son los modelos más accesibles actualmente en el mercado automotor argentino:

Renault Kwid – $26.050.000

JMEV Easy (eléctrico) – $26.460.000

Fiat Mobi – $27.210.000

Hyundai HB20 – $27.600.000

Jac S2 – $27.860.000

Fiat Argo – $29.930.000

Fiat Cronos – $31.120.000

Citroën C3 – $31.200.000

Peugeot 208 – $31.300.000

Chevrolet Onix – $31.505.900

Dentro del listado predominan los hatchbacks urbanos, pensados principalmente para la circulación diaria en ciudad y con motores que priorizan el bajo consumo de combustible.

Sin embargo, también aparecen algunas alternativas con características diferentes, como el JMEV Easy, un pequeño vehículo 100% eléctrico, o el Jac S2, que pertenece al segmento de los SUV compactos.

Lo que tenés que saber antes de comprar un 0 km

Al momento de analizar estos precios es importante considerar que se trata de valores de lista sugeridos por las automotrices, que pueden variar según concesionaria, disponibilidad de unidades o costos adicionales.

Entre los puntos clave a tener en cuenta:

Los precios corresponden a versiones base de cada modelo.

No incluyen gastos de patentamiento, flete o formularios .

El valor final puede variar según promociones o financiación .

Algunos modelos pueden tener listas de espera dependiendo de la demanda.

En este contexto, el mercado argentino continúa mostrando un fuerte aumento en los valores de los vehículos nuevos. Aun los modelos más económicos ya superan ampliamente la barrera de los $25 millones, un dato que refleja el impacto de los costos industriales, la inflación y el valor del dólar en el sector automotor.