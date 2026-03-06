River rompe con AFA y deja de participar del Comité Ejecutivo

La relación entre River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Luego del paro anunciado por el organismo para el fútbol local durante el fin de semana, el club de Núñez tomó una decisión institucional fuerte: dejar de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo.

La información fue revelada por el periodista Nicolás Distasio en el programa F12 de ESPN, donde explicó que la determinación se vincula con el malestar que existe dentro del club por distintas decisiones tomadas por la conducción del fútbol argentino.

Según el cronista, el quiebre quedó en evidencia el mismo día en que se formalizó la medida de fuerza.

“River no va a participar más del Comité Ejecutivo de AFA y se baja de todo lo que tiene que ver con la representación de esta dirigencia que conduce el fútbol argentino hoy en día”, sostuvo Distasio.

Además, remarcó que el martes, cuando se confirmó el paro, ya no había representantes de River presentes en la reunión del organismo.

Crece la grieta entre River y la AFA

De acuerdo con la información difundida, la decisión del club responde a lo que consideran “desprolijidades” dentro de la conducción de la AFA.

Si bien el conflicto todavía no fue oficializado mediante un comunicado institucional del club o del organismo, la postura marca un fuerte distanciamiento político dentro de la estructura del fútbol argentino.

El periodista también advirtió que el caso de River podría no ser el único.

Lo que tenés que saber

River Plate dejaría de asistir al Comité Ejecutivo de AFA .

La decisión surge tras el paro anunciado para el fútbol argentino .

La información fue revelada por Nicolás Distasio (ESPN) .

Habría otros dos clubes analizando seguir el mismo camino .

Varios dirigentes compartirían el malestar, aunque no todos tienen el peso institucional para confrontar con la AFA.

Un conflicto que ya tuvo antecedentes

El movimiento del club de Núñez se alinea con una postura que previamente expresó Estudiantes de La Plata, institución que también había tomado distancia de determinadas decisiones dirigenciales dentro del fútbol argentino.

Ese antecedente refuerza la idea de que existe un clima de tensión creciente entre algunos clubes y la conducción actual de la AFA.

De acuerdo con lo que trascendió en el ámbito dirigencial, varias instituciones comparten el malestar. Sin embargo, no todas cuentan con la estructura política o el respaldo institucional para adoptar una medida tan contundente como la de River.

Por el momento, ni River ni la AFA emitieron comunicados oficiales sobre la decisión. De confirmarse formalmente, se trataría de un gesto político de fuerte impacto dentro de la gobernanza del fútbol argentino.