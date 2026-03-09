Billeteras virtuales: más del 40% de los argentinos mueve su sueldo del banco

El avance de las billeteras virtuales en Argentina está generando un cambio profundo en los hábitos financieros. Cada vez más trabajadores reciben su sueldo en una cuenta bancaria —como exige el sistema actual— pero trasladan rápidamente ese dinero a aplicaciones financieras digitales.

De acuerdo con datos difundidos por la Cámara Argentina de Fintech, más del 40% de los argentinos que cobran su salario en bancos transfieren ese dinero a billeteras virtuales dentro de las primeras 48 horas.

La tendencia refleja un cambio cultural en el uso del dinero, impulsado por la búsqueda de mayor rendimiento, menos costos operativos y procesos más rápidos que los ofrecidos por los bancos tradicionales.

Por qué los trabajadores transfieren su sueldo a billeteras digitales

El fenómeno fue analizado por especialistas del sector fintech. Uno de ellos es Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, quien explicó que la migración hacia plataformas digitales responde a una transformación en la manera de utilizar los servicios financieros.

Según detalló en diálogo con MDZ Radio, durante décadas los usuarios estuvieron acostumbrados a dejar su dinero en el banco y acceder a rendimientos solo cuando la entidad lo permitía.

Sin embargo, hoy muchos clientes prefieren plataformas que ofrecen más control sobre el dinero y operaciones más ágiles.

“El argentino cobra en su cuenta sueldo bancaria y rápidamente la mueve a su billetera digital para obtener rendimiento y agilizar los procesos”, explicó el ejecutivo.

Cómo funciona el movimiento del sueldo hacia billeteras virtuales

Tras la eliminación de la posibilidad de cobrar directamente el salario en billeteras digitales, los trabajadores siguen recibiendo su sueldo en cuentas bancarias tradicionales.

Pero el paso siguiente se volvió casi automático: transferir ese dinero a una billetera virtual para aprovechar sus beneficios.

Lo que tenés que saber

Más del 40% de los trabajadores transfiere su sueldo a billeteras digitales.

El movimiento suele ocurrir dentro de las primeras 48 horas de haber cobrado .

Los usuarios buscan rendimientos más altos y menos comisiones .

Las operaciones digitales suelen ser más rápidas y con menos burocracia.

Este comportamiento muestra cómo las fintech comenzaron a ocupar un lugar central en la vida financiera cotidiana.

La diferencia entre bancos y billeteras virtuales

Para explicar el contraste entre ambos sistemas, Siseles relató una experiencia personal vinculada a una transferencia internacional.

Según contó, tras vender una propiedad intentó enviar dinero desde su cuenta bancaria hacia una cuenta de inversión en el exterior. La operación tenía un costo estimado del 0,4% del monto y varios días después todavía estaba en proceso de análisis.

En cambio, aseguró que una transferencia de 400 dólares realizada a través de una billetera digital se completó de forma inmediata, sin costos adicionales ni trámites.

Ese tipo de experiencias explica por qué cada vez más usuarios priorizan las plataformas digitales para mover su dinero.

Rendimientos y uso de dólares digitales

Otro de los factores que impulsa el crecimiento de estas aplicaciones es la posibilidad de generar rendimientos atractivos por el dinero depositado.

Según Siseles, la plataforma que dirige registró recientemente un rendimiento promedio superior al 10% anual, una cifra que considera competitiva frente a otras alternativas de inversión.

En muchos casos, estas plataformas trabajan con USDC, una criptomoneda estable cuyo valor está vinculado uno a uno con el dólar estadounidense.

Además, el ejecutivo señaló que las operaciones están reguladas por organismos estatales como la Comisión Nacional de Valores (CNV), que supervisa diversas actividades vinculadas al ecosistema fintech.

El crecimiento de estas herramientas muestra que el sistema financiero argentino atraviesa una transformación: cada vez más usuarios prefieren manejar su dinero desde el celular antes que desde una sucursal bancaria.