La Plata reconoce a sus mujeres: una sesión especial que convierte trayectorias en memoria pública

Cada reconocimiento institucional es, en el fondo, una forma de escribir historia en tiempo presente. En ese sentido, el Concejo Deliberante de La Plata celebrará el Día Internacional de la Mujer con una sesión especial el lunes 9 de marzo desde las 9.30 horas, donde distintas trayectorias femeninas de la ciudad serán distinguidas por su impacto cultural, social y comunitario.

La jornada tendrá como protagonistas a mujeres que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a construir la identidad contemporánea de la capital bonaerense. Entre ellas se destaca la cineasta Laura Citarella, reconocida a partir de una propuesta del concejal Marcelo Galland. Su trabajo dentro del cine argentino independiente la posiciona como una de las voces creativas más relevantes surgidas en los últimos años desde la región platense.

El deporte también tendrá su lugar en el homenaje. La deportista Marilyn Alexandra “Lali” Esquivel será distinguida por iniciativa del concejal Nicolás Morzone, en reconocimiento a su trayectoria y al ejemplo que representa para nuevas generaciones de atletas.

La agenda institucional incluirá además la declaración de interés municipal para el espacio de mujeres de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio, Brandsen y General Paz, proyecto impulsado por la concejala Romina Santana. El reconocimiento pone en valor la organización colectiva de trabajadoras dentro del movimiento sindical.

La sesión también destacará el compromiso profesional y comunitario de Claudia Elizabeth Saavedra, iniciativa presentada por Micaela Maggio, mientras que Marta Ramallo será declarada personalidad destacada de la ciudad por un proyecto de Josefina Bolis.

Dentro del reconocimiento a la producción regional, se distinguirá la labor de Locadia Ramos, trabajadora de la región flori fruti hortícola platense, a partir de una propuesta de Sol Maluendez, visibilizando el rol fundamental de las mujeres en una de las actividades económicas más representativas del cordón productivo de La Plata.

La lista de reconocimientos se completa con la declaración como mujer destacada de Daniela Torres, por iniciativa de Ona Parrilli, y con la distinción a la labor desarrollada por las trabajadoras de la Delegación Municipal de Arturo Seguí, a partir de un proyecto presentado por Gisela Di Dio.

Más allá de los nombres propios, la sesión especial funciona como un gesto institucional que busca visibilizar trayectorias diversas: desde la cultura y el deporte, hasta el trabajo territorial, sindical y productivo. En un contexto donde las discusiones sobre igualdad y representación siguen abiertas, estos reconocimientos operan como una forma de legitimar públicamente historias que muchas veces se construyen lejos de los reflectores.

Así, el Día Internacional de la Mujer en La Plata no será solo una fecha conmemorativa, sino también un espacio para transformar experiencias individuales en patrimonio colectivo de la ciudad.