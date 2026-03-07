Elecciones en la UNLP: reelecciones, pulseadas internas y decanatos en suspenso rumbo a la Asamblea Universitaria

A medida que se acerca la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el mapa político de sus facultades comienza a reconfigurarse entre reelecciones confirmadas, nuevas autoridades y disputas abiertas que todavía no encuentran definición.

El primer movimiento de la semana se produjo en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, la unidad académica más pequeña de la universidad, ubicada en el Paseo del Bosque. Allí, la actual decana Amalia Meza consiguió renovar su mandato por tres años, con 14 votos a favor y dos en blanco, consolidando así su continuidad al frente de la institución.

La dinámica electoral ya había comenzado días antes en la Facultad de Odontología, donde asumió como nuevo decano Ezequiel Escudero Giacchella, quien reemplaza a Gabriel Lazo. Este recambio forma parte del proceso habitual de renovación de autoridades que antecede a la definición de los cargos centrales de la universidad.

Sin embargo, no todas las facultades presentan escenarios resueltos. En la Facultad de Psicología, según señalaron fuentes internas, la actual decana María Cristina Piro buscará la reelección, aunque por el momento no alcanzaría los 11 votos necesarios para asegurar su continuidad. La disputa política dentro del consejo directivo mantiene abierto el resultado.

En ese contexto emergen también movimientos de agrupaciones universitarias. La organización Graduadxs por la Inclusión, vinculada al radicalismo, convocó a un plenario para este viernes a las 20 horas en la sede de la Asociación del Personal Legislativo de La Plata (calle 54 N° 717). El encuentro fue anunciado con un título que no pasó desapercibido dentro del clima electoral: “sometimiento nunca, respeto siempre”, una consigna que refleja el tono de las discusiones internas.

Uno de los escenarios más inciertos se desarrolla en la Facultad de Ciencias Médicas. Allí se preveía un cambio de conducción luego de la derrota del oficialismo en el claustro docente, donde se impuso la lista liderada por Irene Ennis. No obstante, el tablero político volvió a modificarse tras las elecciones de graduados, en las que triunfó el peronismo —sector que además mantiene la mayoría estudiantil—, y las elecciones de JTP, en las que volvió a imponerse el oficialismo. Este equilibrio de fuerzas dejó el resultado completamente abierto, con la particularidad de que el actual decano Juan Ángel Basualdo Farjat no podrá ser reelegido.

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo también atraviesa un proceso de negociaciones. El actual decano Eduardo Kruse trabaja para reunir los 11 votos necesarios que le permitan continuar en el cargo, aunque hasta el momento esa mayoría aún no está garantizada.

En paralelo al proceso electoral, la Facultad de Trabajo Social fue escenario de una actividad institucional que también se inscribe en la agenda política universitaria. La decana Alejandra Wagner, quien asumió en 2023 tras reemplazar a Néstor Artiñano, recibió la visita del vicepresidente institucional de la UNLP, Fernando Tauber, y del ministro de Infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis. Durante el encuentro recorrieron las obras de infraestructura que se están desarrollando en la unidad académica.

Con este panorama, la antesala de la Asamblea Universitaria muestra una universidad atravesada por negociaciones, alianzas y disputas políticas que se juegan voto a voto. En algunos casos, las autoridades ya están definidas; en otros, la incertidumbre mantiene abiertos los escenarios y obliga a intensificar el diálogo entre los distintos sectores.

Como suele ocurrir en la política universitaria platense, el resultado final dependerá menos de las proclamaciones públicas y más de la aritmética silenciosa de los consejos directivos, donde cada voto puede redefinir el equilibrio de poder dentro de la UNLP.