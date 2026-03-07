La crueldad como gestión: Jorge Macri y un ataque miserable contra un canillita discapacitado y jubilado

No hay palabra que defina mejor la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires que la crueldad. Detrás del marketing de "orden y limpieza", se esconde un comportamiento patotero y despiadado que hoy tiene como blanco a un jubilado discapacitado, ciego, sordo y con un cuadro avanzado de Parkinson.

El pecado del trabajador: ser el padre de Camila, la mujer que se atrevió a denunciar la corrupción enquistada en el Ministerio de Espacio Público de CABA.

Hasta cuándo la crueldad? Prefiero que me peguen un tiro antes de que sigan torturando a mi familia. El @gcba de @jorgemacri está matando a mi papá, un jubilado discapacitado con Parkinson, para sacarle su único sustento. No aguanto más. DIFUNDAN, por favor. #Justicia #CABA https://t.co/LdkcgBt973 pic.twitter.com/lRoi2YmUeo — Camila Lomonaco (@camilalomonaco) March 5, 2026

Lo que está ocurriendo en las inmediaciones del puesto de diarios de este trabajador es una persecución política de la más baja calaña.

Tras las denuncias de Camila contra el ministro Ignacio Baistrocchi, la respuesta del GCBA no fue la transparencia, sino el apriete: inspectores pidiendo coimas y un operativo de desalojo que ignora prórrogas legales y la salud de un anciano.

Por favor les ruego RT



Este tipo como se atacó conmigo y los expuse en su corrupción ahora ataca a mi padre que todos saben es discapacitado y jubilado con Parkinson hipertensión diabetes nefropatías esta ciego y sordo que cobra la mínima y en abandono de persona por el @gcba… https://t.co/o2teBUtfoB pic.twitter.com/tpdPdrXII0 — Camila Lomonaco (@camilalomonaco) March 5, 2026

Un ensañamiento que roza lo criminal

El testimonio de Carolina en redes sociales es desgarrador y expone la cara más oscura del macrismo porteño. "El Gobierno de Jorge Macri está matando a mi papá", denunció, detallando el calvario de un hombre que cobra la mínima y depende de su puesto para sobrevivir.

La cadena de mails oficial, según la denuncia, confirma que el propio GCBA otorgó una prórroga de 180 días. Sin embargo, en un acto de dolo manifiesto, la administración de Macri decidió avanzar con la tortura psicológica hacia la familia.

Para seguir con hostigamiento ante la familia siguieron enviando notificaciones para levantar el puesto mientras el inspector de turno exigía dinero por izquierda para "mirar hacia otro lado".

Baistrocchi y Macri: socios en el atropello

Resulta asqueante ver cómo el ministro Baistrocchi, señalado por hechos de corrupción, utiliza el aparato del Estado para vengarse de una ciudadana atacando a su padre discapacitado.

Es una decisión política clara y sostenida: recuperar el espacio público es recuperar derechos para los vecinos y comerciantes. https://t.co/jV9DqdMjQs — Ignacio Baistrocchi (@ibaistrocchi) March 2, 2026

Jorge Macri, en su apertura de sesiones, se jactó de "limpiar las veredas", pero omitió decir que su plan incluye pasar por encima de jubilados enfermos y pisotear la Ley de Procedimientos Administrativos (Dec. 1510/97).