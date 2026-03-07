sábado 7 de marzo de 2026 - Edición Nº5457

Política | 7 Mar

Una muestra de falta de humanidad

La crueldad como gestión: Jorge Macri y un ataque miserable contra un canillita discapacitado y jubilado

10:02 |Bajo la excusa de "limpiar las calles", el Jefe de Gobierno y su ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, ensañan su poder contra un hombre con Parkinson y diabetes. Una persecución política y humana que incluye pedidos de coimas y el abandono de un trabajador que solo busca subsistir.

TAGS: CABA, BAISTROCCHI CORRUPCIóN, PUESTO DE DIARIOS, DESALOJO, PERSECUCIóN POLíTICA, JORGE MACRI, JUBILADO CON PARKINSON, DENUNCIA PENAL

No hay palabra que defina mejor la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires que la crueldad. Detrás del marketing de "orden y limpieza", se esconde un comportamiento patotero y despiadado que hoy tiene como blanco a un jubilado discapacitado, ciego, sordo y con un cuadro avanzado de Parkinson.

El pecado del trabajador: ser el padre de Camila, la mujer que se atrevió a denunciar la corrupción enquistada en el Ministerio de Espacio Público de CABA.

Lo que está ocurriendo en las inmediaciones del puesto de diarios de este trabajador es una persecución política de la más baja calaña.

Tras las denuncias de Camila contra el ministro Ignacio Baistrocchi, la respuesta del GCBA no fue la transparencia, sino el apriete: inspectores pidiendo coimas y un operativo de desalojo que ignora prórrogas legales y la salud de un anciano.

Un ensañamiento que roza lo criminal

El testimonio de Carolina en redes sociales es desgarrador y expone la cara más oscura del macrismo porteño. "El Gobierno de Jorge Macri está matando a mi papá", denunció, detallando el calvario de un hombre que cobra la mínima y depende de su puesto para sobrevivir.

La cadena de mails oficial, según la denuncia, confirma que el propio GCBA otorgó una prórroga de 180 días. Sin embargo, en un acto de dolo manifiesto, la administración de Macri decidió avanzar con la tortura psicológica hacia la familia. 

Para seguir con hostigamiento ante la familia siguieron enviando notificaciones para levantar el puesto mientras el inspector de turno exigía dinero por izquierda para "mirar hacia otro lado".

Baistrocchi y Macri: socios en el atropello

Resulta asqueante ver cómo el ministro Baistrocchi, señalado por hechos de corrupción, utiliza el aparato del Estado para vengarse de una ciudadana atacando a su padre discapacitado.

Jorge Macri, en su apertura de sesiones, se jactó de "limpiar las veredas", pero omitió decir que su plan incluye pasar por encima de jubilados enfermos y pisotear la Ley de Procedimientos Administrativos (Dec. 1510/97).

  • Abandono de persona: El mismo gobierno que debe garantizar la salud y el bienestar de sus adultos mayores, es el que hoy les quita el pan de la boca.

  • Corrupción sistémica: La denuncia por pedidos de coimas por parte de inspectores vinculados directamente al área de Baistrocchi es la prueba de una gestión podrida desde los cimientos.

  • Dolo psicológico: Atacar el único sustento de una persona ciega y con nefropatías no es política urbana, es sadismo.

 

