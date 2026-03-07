Sábado agridulce en Melbourne: Colapinto largará 16° en F1 y Varrone completó su debut en F2

Los automovilistas argentinos en Australia tuvieron una jornada de aprendizaje y resistencia en el exigente trazado de Albert Park en lo que es debut de temporada para dos de nuestros pilotos.



Mientras Franco Colapinto lucha contra las limitaciones de un Alpine que parece haber retrocedido respecto a la pretemporada, Nicolás Varrone sumó sus primeros kilómetros oficiales en la antesala de la máxima categoría, superando incidentes en pista.

Franco Colapinto: "Esperábamos estar en la Q3"

El piloto de Pilar, de 22 años, cumplió con una sólida Q1 para meterse en el segundo corte clasificatorio, pero allí se encontró con el techo de su monoplaza. Largará 16° en la final del domingo (01:00 AM de Argentina).

El rendimiento: Marcó un tiempo de 1:21.270 en la Q2, quedando en el último lugar de la tanda.

El diagnóstico: Colapinto señaló una pérdida de agarre trasero y la sorpresa ante la mejora de equipos como Racing Bulls (Lindblad y Lawson) y Audi (Bortoleto y Hulkenberg).

La autocrítica: "Mirando lo que pasó en Bahréin, esperábamos ser mucho más fuertes acá. Será difícil adelantar sin DRS, pero lo intentaremos".

En el primer lugar arrancará el británico George Russell de Mercedes, quien fue el primero en realizar una pole este año, y estará acompañado por su compañero; el italiano Kimi Antonelli y en tercer lugar el piloto de Red Bull, Isaak Hadjar.

El último campeón, Lando Norris largará en el sexto y en el quinto su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen saldrá del 20º.

Nicolás Varrone: Debut accidentado pero con meta cumplida

En la Fórmula 2, el bonaerense Varrone tuvo un bautismo de fuego en la carrera Sprint. Partiendo desde el 19° lugar con el auto del Van Amersfoort Racing, el inicio fue prometedor pero un error le costó caro.

El incidente: En la segunda vuelta, un trompo lo mandó al fondo del clasificador.

La remontada: Pese al retraso, mantuvo un ritmo constante y acechó a Oliver Goethe durante gran parte de los 23 giros, finalizando en la posición 21° .

Bajo la lupa: Los comisarios deportivos investigan una posible sanción por una maniobra en el pit lane durante la salida bajo el Safety Car.

Histórico triunfo sudamericano: La nota del día en la F2 la dio el paraguayo Joshua Duerksen, quien se adjudicó la victoria tras un relanzamiento impecable, seguido por el mexicano Noel León.