Con fuerte respaldo a la gestión de Alak, el Concejo abrió el año priorizando la agenda de la identidad platense

El pasado jueves, el Concejo Deliberante de La Plata dio inicio a su ciclo legislativo 2026 con una sesión que reflejó el nuevo dinamismo que el intendente Julio Alak le ha impreso a la ciudad.

En un recinto donde el debate fue intenso, el bloque de Unión por la Patria defendió con solidez los pilares de la gestión, logrando la aprobación de proyectos que jerarquizan a La Plata como capital del conocimiento y la cultura.

Mientras la oposición intentó forzar una declaración de "Emergencia en Seguridad" —una herramienta que el oficialismo considera innecesaria dado el trabajo coordinado que ya se está realizando con la Provincia—, los concejales del intendente mantuvieron el eje en las soluciones concretas para los vecinos y el reconocimiento a la excelencia local.

Uno de los puntos más altos de la jornada fue la declaración de Interés Municipal para dos hitos científicos que ponen a la ciudad en la vanguardia tecnológica y médica nacional:

Micro-satélite "Atenea": Un desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la UNLP que posiciona a la universidad en la carrera aeroespacial.

Marcapasos Platense: Un esfuerzo conjunto entre especialistas del Hospital Rossi, la UNLP y el CONICET, demostrando que la inversión en salud pública y ciencia argentina rinde frutos vitales.

Gestión en los barrios y respuestas a los vecinos

Lejos de los cruces mediáticos propuestos por sectores del PRO, el oficialismo trabajó en el despacho de expedientes que apuntan a mejorar la calidad de vida diaria de los platenses. Se aprobaron solicitudes clave para:

Tareas de bacheo: Un plan integral para recuperar la traza vial tras años de abandono. Exigencias a prestatarias: El Cuerpo solicitó al Ejecutivo que interceda ante ABSA por pérdidas de agua y falta de presión en diversos barrios, y ante Telecentro por postes en mal estado, marcando una postura firme en defensa del usuario. Mantenimiento urbano: Se avanzó en la remoción de vehículos abandonados y reparación de infraestructura pluvial, como la tapa del pozo de tormenta en 40 y 21.

En una muestra de la estatura institucional de la ciudad, se declaró Huésped de Honor a los prestigiosos juristas Martín Diego Farrell y Jaime Malamud Goti, además de entregar la distinción Doctor Honoris Causa (post mortem) a Carlos Santiago Nino.

Asimismo, se celebraron los aniversarios de instituciones que son el corazón de la comunidad: el 100° aniversario del Círculo Cultural Tolosano, los 110 años del Club Sud América y el 143° aniversario de la localidad de Los Hornos.