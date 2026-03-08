La Libertad Avanza pide sancionar a la Defensora Ciudadana por sus críticas a Milei

El Concejo Deliberante de La Plata sumó un nuevo capítulo de alta temperatura política durante la última sesión. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de resolución apuntando directamente contra la Defensora Ciudadana, Luciana Bartoli.

En la misma se exige aclaraciones sobre su situación partidaria y pidiendo el inicio de un sumario administrativo por sus opiniones públicas contra el presidente Javier Milei.

El eje del conflicto radica en la supuesta vulneración del artículo 7 de la ordenanza 7854, que regula la figura del Defensor Ciudadano y establece restricciones a la actividad política partidaria para garantizar la imparcialidad del cargo.

El origen de la disputa: un posteo en X

La controversia se desató el pasado domingo, durante la apertura de sesiones en el Congreso Nacional. Bartoli publicó un mensaje (luego eliminado) donde expresaba:

"Duele ver al Presidente Milei chicaneando e insultando a la oposición. El #Congreso absolutamente degradado. La institucionalidad bastardeada".

Para el concejal Gastón Álvarez, estas declaraciones no representan una opinión ciudadana, sino una "manifestación partidaria" incompatible con su función. En el recinto, Álvarez fue tajante: "Hay funcionarios que se encuentran limitados a realizar ciertas manifestaciones en orden a las funciones que realizan".

El pedido de LLA: Renuncia y Sumario

El proyecto libertario exige al Ejecutivo y a Bartoli precisiones sobre dos puntos fundamentales:

Situación en la UCR: Piden confirmar si Bartoli efectivamente renunció a la vicepresidencia de la UCR de La Plata o si solo se encuentra bajo licencia, lo cual consideran insuficiente. Acción disciplinaria: Álvarez solicitó que la Comisión de Enlace (encargada de su designación) tome cartas en el asunto y proceda con un sumario correspondiente.

La respuesta de Bartoli y la "doble vara"

Por su parte, la Defensora Ciudadana se defendió argumentando el derecho constitucional a la libertad de expresión.

"No es una manifestación partidaria. Soy argentina y el Presidente es de todos los argentinos", retrucó Bartoli, sosteniendo que su rol no le impide opinar sobre la institucionalidad del país.

El debate sumó un ingrediente extra con la intervención de Melany Horomadiuk, presidenta del bloque ASAP Nueva Generación, quien cuestionó la coherencia de LLA.

Horomadiuk recordó el episodio en el que Milei promocionó una criptomoneda y se excusó diciendo que sus redes sociales eran personales: "No tengan doble vara", disparó la concejal hacia la bancada libertaria.