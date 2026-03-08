El calvario de los 30¨ de Franco Colapinto en Australia: ¿Qué es el "Stop and Go" que lo dejó sin puntos?

El Gran Premio de Australia dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto. El pilarense, que había mostrado un ritmo sólido superando en pista a pilotos de la talla de Fernando Alonso y Liam Lawson.

DEPORTES - FÓRMULA 1

El calvario de Franco Colapinto en Australia: ¿Qué es el "Stop and Go" que lo dejó sin puntos?

Un error de procedimiento del equipo Alpine en la grilla de largada condenó la carrera del argentino en Melbourne. Tras una remontada prometedora, la sanción más severa de la F1 lo obligó a detenerse 10 segundos en boxes sin que sus mecánicos pudieran tocar el auto, relegándolo al puesto 14.

El Gran Premio de Australia dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto. El pilarense, que había mostrado un ritmo sólido superando en pista a pilotos de la talla de Fernando Alonso y Liam Lawson, vio cómo sus chances de sumar puntos se esfumaban por un error ajeno a su conducción: el incumplimiento de los tiempos de seguridad en la grilla de partida.

¿Qué es la sanción "Stop and Go"?

El "Stop and Go" es una de las penalizaciones más duras que los comisarios de la FIA pueden imponer durante una carrera, ubicándose solo por debajo de la descalificación (bandera negra).

En qué consiste: El piloto debe ingresar a la calle de boxes (pit lane) y detenerse completamente en su cajón de estacionamiento durante 10 segundos exactos. La prohibición técnica: Durante esos 10 segundos, ningún mecánico puede tocar el auto. No se pueden cambiar neumáticos, ni ajustar alerones, ni cargar combustible. El costo en tiempo: A diferencia de un Drive Through (solo pasar por boxes), el Stop and Go implica perder el tiempo de entrada a boxes, los 10 segundos detenido y el tiempo de salida. En Melbourne, esto le costó a Colapinto más de 30 segundos totales.

¿Por qué sancionaron al argentino?

La falta fue un error de coordinación del equipo Alpine. Según el reglamento deportivo de la F1, cuando se muestra la señal de 15 segundos previos al inicio de la vuelta de formación, todo el personal del equipo debe estar fuera de la pista y nadie puede tocar el monoplaza.

Los comisarios detectaron que mecánicos de Alpine seguían en contacto con el auto de Franco después de esa señal. Al no haber largado desde el pit lane para corregir el error, la penalización fue inevitable.

La palabra de Colapinto

Visiblemente resignado pero enfocado en lo que viene, el joven de 22 años analizó el incidente:

"Una pena. Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar; no entendí bien qué pasó. Son cosas para trabajar entre todos. El ritmo fue un poco mejor y en carrera peleamos un poquito más". +2

Pese al puesto 14 final, la capacidad de Colapinto para avanzar posiciones antes de la sanción dejó una luz de esperanza para la escudería francesa de cara a las próximas fechas del calendario.

