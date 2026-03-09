Cortes de luz programados en La Plata: Edelap realizará trabajos en el centro y en Melchor Romero

En el marco de su plan de mantenimiento e inversiones, la empresa Edelap informó que este lunes podrían registrarse cortes de luz programados en distintos puntos de La Plata, debido a trabajos técnicos destinados a mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un funcionamiento más estable del servicio.

Las tareas se concentrarán, por un lado, en el casco urbano, donde las cuadrillas operarán entre las 9 y las 14 en el área delimitada por las calles 45 a 47 y de 5 a 7. Durante ese período podrían producirse interrupciones temporales del suministro, necesarias para que el personal pueda realizar las intervenciones en condiciones de seguridad.

En paralelo, otro operativo se desplegará en la localidad de Melchor Romero. Allí los trabajos se extenderán desde las 8.30 hasta las 15.30, en el sector comprendido entre las calles 476 a 446 y desde Ruta 36 hasta 180. La intervención forma parte de una serie de acciones destinadas a optimizar la red de distribución eléctrica en zonas donde el crecimiento urbano exige actualizaciones técnicas periódicas.

Desde la compañía señalaron que estas tareas integran su Plan de Inversiones y Mantenimiento, una estrategia orientada a reforzar la calidad del servicio eléctrico y prevenir fallas futuras en la red. En ese contexto, los cortes programados son una herramienta habitual para permitir la renovación de equipamiento, revisión de líneas y mejoras estructurales.

La empresa también aclaró que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos podrían ser reprogramados, con el objetivo de preservar tanto la seguridad del personal como la estabilidad del sistema eléctrico.

Para los vecinos de las zonas afectadas, la recomendación es tomar precauciones durante las franjas horarias informadas, especialmente en hogares o comercios que dependen de equipamiento eléctrico sensible.