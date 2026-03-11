Reparaciones en la red de agua cerca del Estadio Único de La Plata: advierten por baja presión durante el lunes

En el entramado cotidiano de una ciudad, los servicios básicos suelen pasar inadvertidos… hasta que fallan. Este lunes, la empresa ABSA llevará adelante una intervención técnica en la red de agua en las inmediaciones del Estadio Único de La Plata, una obra necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema, pero que podría generar inconvenientes temporales en el suministro para vecinos de la zona.

Según informó la prestataria, las tareas se concentrarán sobre una cañería ubicada en calle 32 entre 25 y 26, un punto estratégico de la red que abastece a varios sectores del área. Para poder realizar la reparación, será necesario interrumpir parcialmente el servicio, lo que podría traducirse en baja presión de agua durante el tiempo que demanden los trabajos.

El posible impacto se sentiría principalmente en el sector comprendido entre las calles 25 y 30, y de 32 a 35, donde los usuarios podrían notar una disminución en el caudal habitual del servicio. Desde la empresa explicaron que este tipo de intervenciones forman parte de las tareas operativas necesarias para el mantenimiento de la infraestructura hídrica, un sistema que, aunque invisible para la mayoría de los ciudadanos, sostiene buena parte de la vida urbana.

Ante este escenario, ABSA solicitó a los vecinos realizar reservas de agua con anticipación y priorizar su uso para consumo e higiene personal, evitando actividades que impliquen un gasto innecesario hasta que el servicio se normalice.

Para quienes experimenten inconvenientes o necesiten realizar consultas, la compañía recordó que se encuentra disponible la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272, además de sus canales oficiales en Facebook y Telegram, donde también se informan actualizaciones sobre el estado del servicio.

En ciudades en constante expansión como La Plata, el mantenimiento de las redes de agua no solo es una cuestión técnica: es también un recordatorio de la fragilidad —y la importancia— de los sistemas que sostienen la vida diaria.