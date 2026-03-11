Se viene un 2027 movido en la legislatura bonaerense: Reelecciones, internas y el dilema del desdoblamiento

El escenario político en la provincia de Buenos Aires ha entrado en una fase de ebullición prematura. A tres años de las elecciones ejecutivas, la agenda legislativa de 2026 está marcada por la supervivencia territorial y la arquitectura electoral.

El debate sobre la Ley 14.836, que limita las reelecciones de los intendentes, es la piedra angular de una negociación que trasciende las fronteras del peronismo.

La rebelión de los Intendentes: El fin del límite

La norma sancionada en 2016 bajo el ala de María Eugenia Vidal y Sergio Massa hoy es el principal enemigo de los jefes comunales.

Dirigentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda) lideran el reclamo: consideran que el control del territorio es la única garantía de supervivencia del peronismo.

El objetivo: Asegurar la continuidad de las más de 80 intendencias peronistas (aunque el número "70" circula como núcleo duro de resistencia).

El consenso legislativo: A diferencia de otros temas, este punto tiene un apoyo transversal. Sectores del radicalismo y del PRO (especialmente aquellos con base territorial) están dispuestos a acompañar la modificación. La resistencia se concentra en el Frente Renovador, autor intelectual de la ley original.

Kicillof y la "Caja de Pandora" de La Cámpora

El Gobernador Axel Kicillof enfrenta un dilema de equilibrio. Si bien se opone filosóficamente al límite de mandatos, supedita el envío del proyecto a la Legislatura por el impacto en la interna:

Habilitar la reelección permitiría a figuras como Mayra Mendoza (Quilmes) consolidarse en distritos clave, fortaleciendo el brazo territorial de La Cámpora .

La tensión es total: desde el kirchnerismo duro le reclaman a Kicillof gestos de lealtad hacia Cristina Kirchner, mientras que los intendentes del "kicillofismo" exigen cambios en el gabinete para desplazar el peso de la organización que conduce Máximo Kirchner.

La batalla por el calendario: ¿Desdoblamiento o unificación?

La decisión sobre cuándo votar en 2027 definirá las posibilidades presidenciales de los actores involucrados.

Estrategia Impulsor Objetivo Político Desdoblamiento Axel Kicillof Blindar la provincia con un triunfo previo que lo catapulte a la candidatura presidencial. Unificación La Cámpora / CFK Concentrar la fuerza electoral en una sola boleta nacional para evitar la dispersión del voto peronista. Nacionalización La Libertad Avanza Capitalizar la imagen de Javier Milei en la boleta para arrastrar votos a nivel municipal y provincial.

La irrupción Libertaria y la Reforma Electoral

Karina Milei y el armado nacional de LLA tienen un plan claro para la provincia: Boleta Única de Papel (BUP) y eliminación de las PASO. Esta reforma busca simplificar la logística y, sobre todo, debilitar el aparato tradicional de los intendentes (el "robo de boletas" y el acarreo).

En el plano local, los libertarios han comenzado una ofensiva contra las tasas municipales en más de 100 distritos, trasladando la batalla contra la presión fiscal al patio trasero de los intendentes.

El sistema político bonaerense está en plena reconfiguración. Lo que se discuta en la Legislatura este año no son solo tecnicismos electorales, sino el diseño de poder para la próxima década.

Si el peronismo logra reformar la ley de reelecciones, se asegurará un ejército de caudillos territoriales; si Kicillof logra desdoblar, tendrá autonomía; si LLA impone la BUP, el tablero se reseteará para todos.