Alerta en Berazategui: Frustran un intento de fuga en la Alcaidía tras detectar una ventana cortada

Un control de rutina evitó lo que podría haber sido una fuga masiva en la Alcaidía de Berazategui. En las últimas horas, efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense detectaron una grave anomalía en la infraestructura de seguridad del Pabellón 11, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia del establecimiento.

El hecho se registró en el Sector C, Celda 4, donde los agentes constataron que una ventana de hierro presentaba signos evidentes de manipulación:

parte del mallado de protección estaba cortado y desprendido, una maniobra clásica utilizada para ganar acceso al exterior del perímetro.

Al momento del hallazgo, en la celda se encontraban alojados dos sujetos con frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad:

Detenido de 32 años: Se encuentra cumpliendo prisión preventiva bajo la carátula de Robo Agravado por su comisión en poblado y en banda.

Detenido de 26 años: Enfrenta cargos por Robo Agravado por el uso de arma.

Tras la detección de la maniobra, ambos internos fueron retirados del pabellón común y trasladados a una celda de contención (aislamiento) dentro del mismo complejo, donde permanecerán bajo un régimen de vigilancia estricta para evitar nuevos incidentes.

La UFI y J N° 2 de Berazategui tomó intervención directa en el caso. El fiscal de turno dispuso la imputación de los dos internos por el delito de Tentativa de Evasión.

Asimismo, se ordenaron peritajes sobre la ventana dañada para determinar qué tipo de herramientas utilizaron los reclusos para cortar el hierro y si existió algún tipo de complicidad o falla en la cadena de mandos durante las rondas de vigilancia.