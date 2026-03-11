Secco, un intendente con muchos vínculos en la justicia: Ensenada se llenó de jueces y fiscales

El intendente Mario Secco encabezó el acto de inicio de sesiones legislativas del Concejo Deliberante de Ensenada, el último jueves en un Parque Almirante Brown colmado de militantes políticos de se sector, en lo que se pareció mucho más a un mitín partidario que a un evento institucional.

Esa tarde-noche en histórico barrio de Cambaceres, el acto contó con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi y junto a ellos, varios funcionarios de la provincia de Buenos Aires, así como d elos municipios de Berisso y Ensenada. Hasta aquí, nada nuevo bajo el cielo sequista de las últimas dos décadas.

Lo llamativo ocurrió cuando finalizado el acto los periodistas presentes pudieron fotografiar al intendente de Ensenada rodeado de una enorme, llamativa y muy poco habitual comitva del Poder Judicial bonaerense con asiento en La Plata, pero con decisión también sobre Berisso y Ensenada.

Los camaristas Raúl Dato y Alejandro Villordo; los fiscales Hugo Tesón, Alejandro Marchet, Mariano Sibuet y Virginia Bravo y los ayudantes fiscales Juan Pablo Iacarino, Vanesa Lorena Coronel y María Celeste Verón, dijeron presente en Ensenada y se fotografiaron orgullosos y felices junto a Mario Secco.

Semejante ostentación de relación con el tercer poder del Estado bonaerense era más esperable de un Julio Alak, que fue ministro de Justicia de Nación y de PBA, que de Mario Secco, a quién no se le conocían hasta ahora vínculos estrechos con tantos funcionarios judiciales.