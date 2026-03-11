Berisso: Cagliardi abre las sesiones entre la defensa del modelo provincial y el aluvión de críticas de la oposición

Berisso se prepara para una jornada de definiciones políticas. Este lunes, el intendente Fabián Cagliardi encabezará el acto de inicio de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD), un evento que traslada su sede al Salón de Actos de la Escuela de Enseñanza Media N°1 (calles 10 y 169).

En un contexto de fuerte polarización, el jefe comunal buscará blindar su gestión alineándose con el gobierno de Axel Kicillof. Desde el Palacio Municipal adelantaron los principales lineamientos.

El eje estará puesto en la continuidad de la inversión en salud, educación y seguridad, bajo la premisa de un modelo que "defiende el trabajo y no se reserva".

Una oposición con dos frentes de ataque

Sin embargo, el clima en el recinto no será de tregua. Los bloques opositores ya marcaron la cancha con cuestionamientos que tocan la fibra sensible del vecino berissense:

Una gestión de servicios en jaque ante eso el concejal del unibloque, Juntos por el Cambio Federal, Maximiliano Fernández disparó contra las "problemáticas sin resolver", haciendo hincapié en el deficiente servicio de recolección de residuos.

la acumulación de basura en los barrios y la falta de limpieza de zanjas, un tema crítico para la prevención de inundaciones en el distrito.

Por otro lado, la concejal libertaria Laura Fernández, recientemente asumida, trajo la agenda nacional al debate local. Defendió con fuerte convencimiento la reciente reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional.