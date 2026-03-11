Ensenada: violento choque en Diagonal 74 deja dos heridos y un conductor prófugo

Dos motociclistas resultaron heridos luego de haber sido embestidos por un vehículo que se dio a la fuga. El incidente se produjo en Diagonal 74 a la altura del Aero Club, en jurisdicción de Ensenada

Los heridos, una pareja de jóvenes, quedó tendida sobre la calzada y a la espera de la llegada de ambulancias del SAME.

Tras varios minutos, ambos fueron trasladados hacia centros médicos para recibir una mayor atención. Mientras tanto, el personal policial y la Secretaría de Seguridad emprendían una búsqueda para dar con el conductor del Fiat Siena que había continuado su marcha en sentido a La Plata y por estas horas con rumbo desconocido.