Policiales | 9 Mar
chocó y huyó como rata por tirante
Ensenada: violento choque en Diagonal 74 deja dos heridos y un conductor prófugo
Una pareja de motociclistas fue embestida por un vehículo Fiat Siena a la altura del Aeroclub de La Plata y huyó. Ambos están hospitaliazdos y se busca al infeliz que los chocó.
TAGS: LA PLATA, ACCIDENTE, ENSENADA, DIAGONAL 74, MOTOCICLETA, AEROCLUB, PRóFUGO.
Dos motociclistas resultaron heridos luego de haber sido embestidos por un vehículo que se dio a la fuga. El incidente se produjo en Diagonal 74 a la altura del Aero Club, en jurisdicción de Ensenada
Los heridos, una pareja de jóvenes, quedó tendida sobre la calzada y a la espera de la llegada de ambulancias del SAME.
Tras varios minutos, ambos fueron trasladados hacia centros médicos para recibir una mayor atención. Mientras tanto, el personal policial y la Secretaría de Seguridad emprendían una búsqueda para dar con el conductor del Fiat Siena que había continuado su marcha en sentido a La Plata y por estas horas con rumbo desconocido.