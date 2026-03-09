Caos en La Plata: Volcaron dos camiones en la rotonda de Ruta 36 y 520

​Un espectacular accidente vial sacudió la mañana de este lunes en la localidad de Abasto.

Dos camiones de gran porte terminaron volcados sobre la calzada en las inmediaciones de la intersección de Ruta 36 y Avenida 520, uno de los puntos neurálgicos para el transporte de carga en las afueras de La Plata.

​El siniestro se produjo bajo una modalidad poco habitual: un camión Scania circulaba remolcando a un Mercedes Benz por la Ruta 36, en sentido hacia la avenida 520.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor del vehículo principal perdió el control a escasos metros de ingresar a la rotonda, lo que generó un efecto de arrastre que terminó con ambos rodados tumbados sobre el asfalto.

​Pese a lo aparatoso del vuelco y los daños materiales en ambas unidades, las fuentes oficiales confirmaron que no hubo que lamentar víctimas ni heridos de gravedad:

En los vehículos viajaban dos conductores y una mujer acompañante. Los tres fueron asistidos en el lugar y se constató que se encontraban en buen estado, sin necesidad de traslados de urgencia.

​El accidente generó complicaciones extremas en el flujo vehicular de la zona. Personal de la Policía Vial y agentes de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata desplegaron un operativo para ordenar el tránsito y evitar nuevos choques.

​Se debió solicitar maquinaria pesada y grúas de gran porte para remover los bloques de metal que obstruían parcialmente la Ruta 36. Los efectivos procedieron además a la verificación de la documentación de los rodados mientras se liberaba la traza.