Alerta en Parque Patricios: ¿Se juega el debut del Chacho Coudet ante un estadio vacío?

El esperado debut de Eduardo "Chacho" Coudet como director técnico de River Plate podría quedar envuelto en un escenario atípico y podría retrasarse unos días.

El partido frente a Huracán, programado para este jueves a las 21:30, pende de un hilo debido a las complicaciones edilicias derivadas de un derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires, lindante al estadio sobre la calle Miravé.

La preocupación no es nueva: el equipo de Parque Patricios ya debió disputar su encuentro anterior frente a Belgrano a puertas cerradas por recomendación de los organismos de seguridad, debido a las vibraciones y riesgos estructurales que genera la zona afectada.

Las 3 opciones que maneja la dirigencia y CABA

Entre el lunes y el martes se conocerá el informe definitivo de Defensa Civil y los peritos técnicos. A partir de allí, se abren tres escenarios posibles:

A puertas cerradas: Si el riesgo persiste, el Ducó volvería a estar inhabilitado para los hinchas. Huracán se resiste a esta opción por el impacto económico y deportivo de jugar un clásico sin su gente. Postergación: El "Globo" podría solicitar que el partido se posponga hasta que la estructura vecina sea estabilizada, aunque el ajustado calendario de la Liga lo hace difícil. Mudanza de localía: Si no hay garantías en el Palacio, crece la posibilidad de trasladar el partido. La cancha de Argentinos Juniors (La Paternal) aparece como la principal alternativa para albergar el duelo.

El foco en River: El inicio de la era Coudet

Más allá de la incertidumbre edilicia, el clima futbolístico está al rojo vivo. El "Millonario" llega a Parque Patricios para dar el puntapié inicial al ciclo de Coudet, quien genera una enorme expectativa entre los hinchas tras la salida de su antecesor.