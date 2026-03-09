Cae en Guernica el "especialista" en robar camionetas Toyota: un remisero con un frondoso pasado criminal

La seguidilla de robos de camionetas Toyota Hilux en la ciudad de La Plata parece haber encontrado un punto de corte. Tras una exhaustiva investigación de la UFI N°15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

Fue detenido en Guernica un hombre identificado como Franco Leonel Centurión, sindicado como el autor material de varios de estos hechos bajo una modalidad profesionalizada.

El hilo de la investigación comenzó el pasado 2 de marzo, cuando un vecino de la zona de calle 30 entre 41 y 42, en la capital bonaerense, denunció que su camioneta había desaparecido de la puerta de su domicilio durante la madrugada.

El análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas fue clave para reconstruir el accionar del delincuente. Las imágenes mostraron una secuencia precisa:

Apertura forzada: El sujeto utilizó una herramienta denominada "yuga" (una llave maestra de fabricación casera) para violentar la cerradura.

Encendido electrónico: Una vez dentro, utilizó conocimientos técnicos para arrancar el vehículo y escapar.

Ruta de escape: El entrecruzamiento de datos reveló que los vehículos robados eran trasladados hacia la Ruta 6, con destino final en el partido de Presidente Perón.

El allanamiento: Un "taller" de delincuencia

Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un operativo en el domicilio de Centurión, en calle 18 y 32 de Guernica. El resultado fue contundente. Además de la detención del sospechoso —quien oficialmente se desempeñaba como remisero—, la policía secuestró:

9 teléfonos celulares y múltiples chips.

Módulos electrónicos específicos para bloquear y desbloquear la dirección de vehículos Toyota.

Herramientas de precisión, kits de emergencia y balizas.

Un perfil extremadamente peligroso

Lo que más sorprendió a los investigadores fue el prontuario del detenido. A sus 29 años, Centurión arrastra antecedentes por delitos de extrema gravedad:

2018: Encubrimiento, extorsión y secuestro.

2020: Robo agravado.

2020: Robo calificado con tentativa de homicidio.

El detenido fue trasladado a sede judicial en La Plata, donde deberá declarar ante la fiscal Corfield bajo cargos de robo automotor y asociación ilícita, mientras se investiga si formaba parte de una banda mayor dedicada al desguace o reventa de camionetas en el conurbano sur.