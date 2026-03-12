Mundial 2026: la FIFA permitirá publicidad durante los partidos

A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, se confirmó un cambio que impactará directamente en la experiencia televisiva del torneo. La FIFA permitirá que las cadenas de televisión emitan publicidad durante los partidos, aprovechando las pausas de hidratación que se realizan en cada tiempo.

Según informó el medio estadounidense The Athletic, las transmisiones podrán interrumpirse brevemente para mostrar anuncios durante estas detenciones, que suelen producirse entre los 25 y 30 minutos de cada mitad cuando las condiciones climáticas lo requieren.

Las pausas, implementadas en los últimos años por motivos climáticos y de salud, tendrán una duración aproximada de tres minutos. Durante ese período, las emisoras podrán utilizar la señal para pasar publicidad, en una dinámica similar a lo que ocurre en deportes como el básquet o el fútbol americano.

Cómo funcionarán las pausas publicitarias

El nuevo esquema fue discutido en reuniones entre dirigentes de la FIFA y ejecutivos de televisión para coordinar la implementación durante el torneo.

De acuerdo con el informe periodístico, el sistema se sumará a los espacios publicitarios tradicionales que ya existen en las transmisiones:

Publicidad en la previa del partido

Avisos durante el entretiempo

Espacios comerciales en el post partido

Nuevos anuncios durante las pausas de hidratación

El objetivo es ampliar las oportunidades comerciales del evento deportivo más visto del planeta sin modificar la duración oficial de los partidos.

Un fútbol cada vez más adaptado al negocio televisivo

La medida refleja una tendencia creciente hacia la adaptación del fútbol a formatos televisivos más comerciales, algo que ya ocurre en ligas y torneos disputados en Estados Unidos.

En los últimos años, las pausas de hidratación comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en distintas competencias internacionales. Entre ellas:

el Mundial de Clubes

la Copa Libertadores

torneos organizados en climas de altas temperaturas

Según el reporte de The Athletic, el Mundial 2026 podría convertirse en el primer torneo de selecciones donde esta práctica se utilice de manera sistemática para fines comerciales.

Un antecedente que no prosperó

No es la primera vez que la FIFA intenta introducir publicidad durante el desarrollo del juego. El organismo ya había probado una dinámica similar durante el Mundial femenino de 1995 en Suecia, aunque la iniciativa finalmente no se mantuvo.

Ahora el contexto es distinto. El torneo de 2026, que se jugará en pleno verano norteamericano, anticipa temperaturas elevadas en varias sedes. Esto obligará a implementar pausas de hidratación de manera regular, lo que abre una nueva ventana para la televisión.

Por ahora, la FIFA no detalló qué tipo de formato publicitario se utilizará en cada transmisión ni cómo se integrará con la señal internacional, un aspecto que aún deberá definirse con las cadenas que posean los derechos televisivos en cada país.