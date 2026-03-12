Detectar cáncer de colon a tiempo reduce casos graves

El estudio controlado aleatorizado más grande realizado hasta el momento sobre detección de cáncer colorrectal confirmó que los programas de cribado permiten diagnosticar la enfermedad antes y reducir la cantidad de tumores en etapas avanzadas.

La investigación, denominada SCREESCO, fue liderada por científicos de la Universidad de Uppsala y el Instituto Karolinska de Suecia y sus resultados se publicaron en la revista científica Nature Medicine. El trabajo incluyó a 278.280 personas y comparó distintos métodos de detección frente a un grupo que no realizó ningún tipo de estudio.

El cardiólogo estadounidense Eric Topol, una referencia internacional en investigación médica, difundió el hallazgo y lo definió como “el ensayo clínico más grande jamás realizado sobre detección de cáncer de colon”.

Según explicó, los resultados demostraron diagnósticos significativamente más tempranos y menos casos en estadios avanzados en quienes participaron de los programas de detección.

El ensayo que analizó a casi 280.000 personas

El estudio SCREESCO (Screening of Swedish Colons) fue diseñado para comparar la eficacia de dos métodos de detección:

Colonoscopia

Test inmunoquímico fecal (FIT), que detecta sangre oculta en heces

Los investigadores analizaron a personas de 60 años en 18 regiones de Suecia, asignadas de forma aleatoria a tres grupos:

Una colonoscopia única

Dos rondas del test FIT

Un grupo control sin cribado

El seguimiento promedio de los participantes fue de 4,8 años.

Los resultados mostraron una mayor detección de cáncer en etapas tempranas entre quienes realizaron estudios.

Datos clave del estudio:

58,7 casos tempranos por cada 100.000 personas al año en quienes se realizaron colonoscopias

42,5 casos en el grupo que no realizó estudios

52,7 casos detectados mediante test FIT

44,4 casos en el grupo control equivalente

Esto significa que:

La colonoscopia detectó cáncer temprano un 38% más

El test FIT lo hizo un 19% más

Además, luego de cuatro años, se observó una reducción de los cánceres en estadio avanzado entre quienes participaron del cribado.

Por qué la detección temprana es clave

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal es el tercer tumor más frecuente del mundo y la segunda causa de muerte por cáncer.

En 2022 se registraron:

1,9 millones de nuevos casos

Más de 900.000 muertes

La enfermedad afecta principalmente a personas mayores de 50 años, aunque en algunos países se observa un aumento entre adultos de 30 a 50 años.

Los especialistas explican que el tumor suele desarrollarse a partir de pólipos en el intestino, que pueden transformarse en cáncer luego de más de una década de evolución.

El doctor Luis Caro, director del instituto de gastroenterología Gedyt en Buenos Aires, explicó que “cuando el cáncer de colon se detecta en etapas tempranas, la tasa de curación se acerca al 90%”.

Lo que tenés que saber sobre el cáncer colorrectal

Principales factores de riesgo

Edad

Antecedentes familiares

Dietas ricas en carnes procesadas

Sedentarismo

Obesidad

Consumo de alcohol o tabaco

Síntomas más frecuentes

Cambios en el tránsito intestinal

Sangrado digestivo

Dolor abdominal

Pérdida de peso sin causa aparente

Anemia por falta de hierro

Sin embargo, muchos casos no presentan síntomas en etapas iniciales, lo que refuerza la importancia del cribado.

Qué métodos permiten detectar la enfermedad

Los dos estudios analizados en el ensayo tienen características diferentes:

Colonoscopia

Permite examinar todo el intestino grueso

Detecta y extirpa pólipos en el mismo procedimiento

Test FIT

Detecta sangre microscópica en materia fecal

Puede realizarse en el domicilio

Si el resultado es positivo, se indica una colonoscopia

Según especialistas, el test FIT debería repetirse anualmente en personas con riesgo promedio.

El estudio continuará hasta 2030

Los investigadores señalaron que el seguimiento de los participantes del ensayo continuará hasta 2030, cuando se espera confirmar si el cribado también reduce la mortalidad global por cáncer colorrectal.

Desde la Universidad de Uppsala y el Instituto Karolinska indicaron que los resultados actuales “dan gran esperanza” para demostrar el impacto de estos programas de detección en la salud pública mundial.