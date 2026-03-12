El eterno Hilario Navarro: atajó en el Leon, en cuatro grandes y vuelve a ponerse los largos

El fútbol paraguayo sacudió el mercado de ascenso con una noticia que resuena con fuerza en Argentina: Hilario Navarro, el experimentado portero que supo custodiar los arcos de cuatro de los cinco "grandes" de nuestro país, confirmó que seguirá en actividad profesional a sus 45 años.

Su nuevo destino es el Club Cristóbal Colón de Ñemby, institución que milita en la Primera B (tercera división) de Paraguay. La llegada del correntino no es solo un refuerzo deportivo, sino un golpe de efecto institucional que busca inyectar jerarquía y liderazgo a un plantel que sueña con el ascenso.

Una leyenda que se niega al retiro

Navarro viene de disputar 24 partidos en 2025 con el 12 de Junio de Villa Hayes, demostrando que su estado físico y sus reflejos siguen a la altura de la exigencia profesional. Su vínculo con la tierra guaraní es profundo: allí dio su salto al estrellato en Guaraní y defendió los colores de Cerro Porteño.

El recorrido de un "trotamundos" de élite: