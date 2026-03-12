Mario Day: hoy es el día del tano que empezó enfrentando a un gorila y terminó conquistando Nintendo

Por: Jonatan Anaquin

En el calendario existen fechas curiosas dedicadas a figuras culturales que marcaron generaciones. Entre ellas destaca el Día de Mario, celebrado cada 10 de marzo, una jornada que rinde homenaje al fontanero italiano más famoso del universo gamer. La elección de la fecha no es casual: surge de una curiosa coincidencia gráfica entre “Mar10”, que puede leerse como “Mario”.

Desde su creación, Mario se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles de la historia del entretenimiento digital. Su historia comienza en 1981, cuando el diseñador japonés Shigeru Miyamoto lo introdujo en el videojuego Donkey Kong bajo el nombre de Jumpman. En aquel entonces, el personaje no era fontanero, sino carpintero, y su misión consistía en saltar barriles para rescatar a la princesa Pauline.

Cuatro años más tarde llegaría el momento que cambiaría para siempre la industria del videojuego. El 13 de septiembre de 1985, la empresa Nintendo lanzó en Japón Super Mario Bros, un título que revolucionó la forma de jugar y que consolidó al personaje como el rostro de la compañía. Con sus escenarios coloridos, mecánicas simples pero adictivas y una identidad visual inolvidable, el juego marcó el comienzo de una franquicia millonaria.

Un detalle curioso de su diseño es uno de sus rasgos más característicos: el bigote de Mario. Lejos de ser una elección estética casual, este elemento surgió debido a las limitaciones gráficas de los sistemas de 8 bits, que obligaban a simplificar los rasgos faciales. El resultado fue un personaje con una silueta clara y fácilmente reconocible, algo fundamental en los primeros años del gaming.

Con el paso del tiempo, Mario dejó de ser simplemente un protagonista de plataformas para transformarse en un fenómeno cultural global. La saga Super Mario Bros ha vendido alrededor de 262 millones de copias en todo el mundo, posicionándose entre las más exitosas de la historia. A ello se suman múltiples sub-sagas que ampliaron su universo, como Mario Party y Mario Kart, esta última con más de 37 millones de copias vendidas.

Otros títulos también alcanzaron cifras impresionantes. New Super Mario Bros para Nintendo DS y su versión para Wii superaron los 30 millones de copias cada uno, mientras que Mario Kart DS vendió más de 23 millones y Super Mario World para SNES superó los 20 millones. Estas cifras reflejan la capacidad del personaje para reinventarse y mantenerse vigente generación tras generación.

La influencia de Mario también trascendió el mundo de los videojuegos. Hoy existen películas, series animadas, parques temáticos e incluso avenidas que llevan su nombre, prueba de su impacto en la cultura popular global.

Incluso los momentos más curiosos forman parte de su historia. El 31 de marzo de 2021, Nintendo retiró de su tienda digital Nintendo eShop los juegos The Super Mario 3D All-Stars y Super Mario Bros 35, disponibles solo por tiempo limitado para Nintendo Switch. El hecho generó tal revuelo entre los fanáticos que muchos bautizaron ese día, de forma humorística, como “la muerte de Mario”.

Actualmente, cada 10 de marzo, fanáticos de todo el mundo celebran el Mario Day jugando títulos clásicos de la saga, vistiendo prendas inspiradas en el personaje o participando en eventos temáticos. Desde 2016, la propia Nintendo se sumó oficialmente a la celebración ofreciendo descuentos especiales en sus videojuegos.

Más de cuatro décadas después de su nacimiento, Mario continúa siendo mucho más que un personaje de videojuegos. Es un símbolo de la evolución del gaming, un icono cultural que logró atravesar generaciones y demostrar que, a veces, un simple salto puede cambiar la historia del entretenimiento.