La UNLP habilita el trámite online del boleto estudiantil para miles de universitarios

En un contexto marcado por el aumento en las tarifas del transporte público, el acceso al Boleto Especial Educativo vuelve a posicionarse como una herramienta fundamental para miles de estudiantes universitarios de la región. Desde este lunes quedó oficialmente habilitado el sistema informático que permite iniciar de forma online el trámite para solicitar el beneficio, conocido popularmente como boleto estudiantil.

El programa depende del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y está destinado a usuarios del sistema de transporte público ferroviario, fluvial y de micros, tanto en servicios urbanos, suburbanos e interurbanos. Su objetivo principal es garantizar que los estudiantes puedan trasladarse hacia sus centros educativos sin que el costo del transporte se convierta en una barrera para continuar sus estudios.

En este marco, desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) explicaron que el beneficio permite que los estudiantes cuenten con carga gratuita en su tarjeta SUBE, facilitando el acceso a clases, actividades académicas y trámites universitarios.

Un trámite sencillo y completamente digital

Las autoridades universitarias informaron que el proceso de inscripción fue diseñado para ser simple y rápido, permitiendo que los estudiantes gestionen el beneficio desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El procedimiento se realiza en tres pasos principales:

Ingresar con usuario y contraseña al sistema SIU Guaraní de la universidad. Dirigirse a la sección “Trámites” y seleccionar la opción “Boleto estudiantil”. Completar la solicitud del Boleto Educativo.

De esta manera, el sistema centraliza la gestión administrativa y reduce la necesidad de realizar trámites presenciales.

Requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al boleto estudiantil universitario, los aspirantes deberán cumplir con determinados requisitos académicos y administrativos.

En el caso de los ingresantes, deberán haber completado su inscripción en la facultad correspondiente, lo que implica haber presentado el certificado analítico del nivel secundario que confirme la finalización de los estudios.

Por su parte, los estudiantes regulares deberán acreditar un mínimo de tres materias aprobadas durante el año anterior y al menos una materia aprobada en el semestre inmediato anterior, o una actividad académica equivalente.

Además, todos los solicitantes deberán cumplir con ciertas condiciones generales:

Tener una tarjeta SUBE registrada a su nombre .

No poseer título universitario o terciario .

Residir en la Provincia de Buenos Aires.

En caso de no contar con una tarjeta registrada, los usuarios pueden hacerlo a través del sitio oficial del sistema SUBE o mediante la aplicación móvil correspondiente.

Un beneficio clave para sostener la vida universitaria

Si bien el trámite ya se encuentra habilitado, las autoridades aclararon que la acreditación del saldo no será inmediata. La primera carga del beneficio estará disponible entre fines de marzo y comienzos de abril, una vez finalizado el proceso de verificación de datos.

En un escenario económico donde el costo del transporte representa una parte importante del presupuesto mensual, el boleto estudiantil se consolida como una política pública que busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Para miles de jóvenes que viajan diariamente desde distintos puntos de la región hacia La Plata, este beneficio no solo representa un ahorro económico, sino también una herramienta concreta para sostener su trayectoria universitaria.