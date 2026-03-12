Brutal asalto a un conductor de DiDi en La Plata: lo atacaron con gas pimienta y le robaron el auto

La inseguridad vuelve a golpear al sector de los trabajadores del transporte por aplicación. En la madrugada del domingo, un conductor de la plataforma DiDi fue víctima de un violento asalto en La Plata, donde dos delincuentes lo atacaron con gas pimienta, lo golpearon y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle su vehículo y pertenencias.

El episodio ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada en la zona de 90 y 120, cuando el chofer aceptó un viaje solicitado a través de la aplicación. Lo que parecía ser un traslado habitual terminó convirtiéndose en una escena de extrema violencia.

Según relató la víctima en su denuncia ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al llegar al punto de encuentro uno de los sospechosos subió al asiento trasero del vehículo, mientras que un segundo individuo se acercó por la ventanilla del conductor.

En cuestión de segundos, el supuesto pasajero que estaba dentro del automóvil lanzó gas pimienta directamente al rostro del conductor, provocándole una fuerte irritación que le dificultó la visión y la respiración. Aprovechando ese momento de vulnerabilidad, el cómplice abrió la puerta del vehículo y comenzó a golpear brutalmente al chofer.

La situación se volvió aún más dramática cuando uno de los agresores exhibió un arma de fuego. De acuerdo con el testimonio del conductor, el delincuente llegó incluso a gatillar en dos oportunidades, aunque afortunadamente el arma no se disparó.

Tras dominar a la víctima, los atacantes escaparon con un Volkswagen Virtus blanco, además de llevarse un teléfono celular, una billetera con documentación personal y del vehículo y otros objetos de valor que se encontraban dentro del automóvil.

Los delincuentes huyeron por calle 90 en dirección a 117, perdiéndose rápidamente en la madrugada platense. Mientras tanto, el conductor logró radicar la denuncia y comenzar el proceso de investigación para recuperar sus pertenencias.

En medio de esa situación, un familiar de la víctima logró activar el rastreo del teléfono celular robado, lo que permitió obtener una pista clave. El dispositivo fue localizado horas después en 127 entre 78 y 80, en la ciudad de Berisso.

Gracias a esa geolocalización, el celular pudo ser finalmente recuperado, aunque el vehículo continúa siendo buscado. La Policía bonaerense mantiene un operativo para identificar y detener a los responsables del ataque.

El hecho vuelve a poner en debate la seguridad de los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte, quienes muchas veces operan durante horarios nocturnos y en zonas con escaso movimiento, lo que aumenta su exposición a situaciones de riesgo.

Mientras avanza la investigación, el caso refleja una problemática cada vez más frecuente: los delitos contra trabajadores del transporte por aplicación, que enfrentan la combinación de inseguridad urbana, modalidades delictivas cada vez más violentas y la vulnerabilidad propia de un trabajo que depende del contacto directo con pasajeros desconocidos.