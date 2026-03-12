Cierra Fisher en La Plata: una cervecería emblemática se despide tras siete años de historia

El mapa gastronómico de La Plata perderá uno de sus espacios más reconocidos dentro del circuito cervecero artesanal. La cervecería Fisher anunció que cerrará sus puertas tras siete años de funcionamiento, una decisión que fue comunicada por el propio equipo del local a través de sus redes sociales y que generó repercusiones entre clientes habituales y vecinos de la ciudad.

El establecimiento, ubicado en 51 entre 18 y 19, a pocos metros de Plaza Malvinas, confirmó que su último día de actividad será el sábado 14 de marzo. Hasta entonces, el lugar mantendrá sus puertas abiertas con una semana especial de promociones pensada como una despedida para quienes acompañaron el proyecto desde sus inicios.

En el mensaje difundido por el emprendimiento, sus responsables recordaron el camino recorrido desde la apertura y destacaron el vínculo construido con la comunidad que frecuentó el espacio durante estos años. “Después de siete años de pasión, dedicación y momentos inolvidables, debemos anunciar que Fisher cerrará sus puertas”, expresaron en el comunicado.

El texto también incluyó un agradecimiento dirigido a quienes fueron parte de la historia del lugar: clientes, amigos y familiares que acompañaron el crecimiento del emprendimiento desde sus primeros pasos. Según señalaron, el objetivo del proyecto siempre fue compartir su pasión por la cerveza artesanal y generar un espacio de encuentro para la vida social platense.

Como parte de la despedida, el bar anunció una serie de descuentos especiales en toda su carta durante la última semana de funcionamiento. Entre las promociones confirmadas se destaca un 25% de descuento pagando mediante transferencia electrónica y un 10% abonando con tarjeta de débito. Desde el local aclararon que estas ofertas no serán acumulables con otras promociones vigentes.

El cierre de Fisher no es un caso aislado dentro del escenario comercial actual de la ciudad. En lo que va de 2026, el cierre de comercios en La Plata se volvió cada vez más frecuente, afectando a diversos rubros que van desde bares y restaurantes hasta tiendas de ropa, almacenes y pequeños emprendimientos familiares.

Detrás de esta tendencia se encuentran múltiples factores económicos que afectan la sostenibilidad de los negocios independientes. Entre los principales problemas señalados por comerciantes aparecen el aumento de los costos fijos, la caída del consumo, el encarecimiento de servicios y alquileres, y las dificultades para sostener la rentabilidad en un contexto económico incierto.

Para muchos emprendedores, mantener abiertos sus locales implica enfrentar un delicado equilibrio entre los ingresos y los gastos operativos. Cuando esa ecuación deja de ser viable, incluso proyectos consolidados y con una base de clientes fieles pueden verse obligados a tomar la decisión de cerrar.

En ese marco, el cierre de Fisher simboliza algo más que la despedida de un bar cervecero: refleja el desafío que atraviesan numerosos comercios independientes en la capital bonaerense. Tras siete años de actividad, el lugar se despide dejando detrás una historia marcada por la cultura cervecera, el encuentro social y la vida nocturna de la ciudad.

El próximo 14 de marzo, cuando el local abra sus puertas por última vez, no solo concluirá la etapa de un emprendimiento gastronómico, sino también un capítulo dentro de la identidad urbana de La Plata, una ciudad donde los espacios gastronómicos se transforman con frecuencia en puntos de encuentro para la comunidad.