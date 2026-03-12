Día Internacional de las Juezas: el desafío global de fortalecer la presencia femenina en los tribunales

La lucha por la igualdad de género dentro de las instituciones judiciales dio un paso significativo en abril de 2021, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas. La iniciativa busca reconocer el rol de las mujeres en la judicatura y, al mismo tiempo, impulsar su participación en los distintos niveles de los sistemas judiciales del mundo.

La creación de esta jornada internacional surgió a partir de una propuesta impulsada por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), organización que desde hace décadas promueve la igualdad de oportunidades en el ámbito judicial. La resolución fue presentada tras una reunión de la Red Mundial de Integridad Judicial realizada en Catar, donde se puso de relieve la necesidad de fortalecer la presencia femenina en los tribunales.

El objetivo central de esta conmemoración es reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, dos principios fundamentales dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, la fecha busca visibilizar la importancia de que más mujeres participen en la toma de decisiones judiciales, un espacio históricamente dominado por hombres.

Desde su instauración, la campaña global vinculada a esta jornada se sostiene bajo un lema claro y contundente: “Para conseguir justicia necesitamos más mujeres en la justicia”. La frase sintetiza una realidad que todavía persiste en muchos países: pese a los avances en materia de derechos, la representación femenina en los cargos judiciales continúa siendo desigual.

El Día Internacional de las Juezas 2026 se celebra bajo el lema “Mujeres juezas en el estrado y más allá: Protegiendo el acceso a la justicia”. Este enfoque destaca el papel múltiple que desempeñan las magistradas, no solo dentro de los tribunales, sino también como agentes de cambio en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el acceso a la justicia.

En ese marco, la Organización de las Naciones Unidas invita a los Estados miembros, organizaciones internacionales y regionales, y a la sociedad civil a promover actividades educativas, campañas de sensibilización y políticas públicas que impulsen la participación igualitaria de las mujeres en el sistema judicial.

El camino hacia esa meta cuenta con el trabajo sostenido de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, fundada hace casi treinta años por un grupo de 50 juezas visionarias provenientes de distintos países. Actualmente, la organización reúne a más de 6.500 magistradas en más de 100 países y territorios, consolidándose como una de las redes más influyentes en la promoción de la justicia con perspectiva de género.

La visión de esta asociación se basa en la construcción de sistemas judiciales inclusivos, donde el respeto por los derechos humanos y la igualdad de género sean pilares fundamentales. Bajo ese enfoque, la presencia de mujeres en la judicatura no solo representa un avance en términos de representación, sino también una herramienta para fortalecer la democracia, la paz y el desarrollo sostenible.

La historia de las mujeres en la justicia tiene raíces profundas que se remontan a la antigüedad. Un ejemplo simbólico es Débora, considerada la primera jueza conocida en la historia de Occidente, cuya figura aparece en los relatos bíblicos hace más de 3.000 años. Según las escrituras, Débora ejercía funciones de liderazgo y mediación entre las tribus de Israel, convirtiéndose en un referente de sabiduría, justicia y liderazgo femenino.

A lo largo de los siglos, el acceso de las mujeres a los sistemas judiciales ha evolucionado lentamente. Sin embargo, el reconocimiento internacional de su papel refleja un cambio cultural que busca garantizar igualdad de oportunidades en uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad: la justicia.

En definitiva, el Día Internacional de las Juezas no solo celebra los avances alcanzados, sino que también recuerda que la construcción de sistemas judiciales más justos, inclusivos y representativos sigue siendo un desafío global.