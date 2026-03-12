Locales vacíos en La Plata: crece la preocupación en el comercio urbano

El movimiento comercial en La Plata atraviesa un momento de incertidumbre. En los primeros meses de 2026, un nuevo relevamiento encendió señales de alerta entre comerciantes y entidades empresarias al registrar un aumento en la cantidad de locales sin actividad en las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), basado en un relevamiento realizado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE). El estudio analizó la situación de los establecimientos ubicados en los principales corredores comerciales de la capital bonaerense.

Según el reporte, durante el primer bimestre de 2026 se detectó un incremento del 180% en la cantidad de locales inactivos respecto al mismo período de 2025. Este porcentaje refleja un crecimiento significativo, aunque desde el sector aclaran que el salto se explica en parte por la baja base de comparación del año anterior.

En efecto, durante enero y febrero de 2025 solo se habían registrado cinco locales sin actividad, lo que amplifica el impacto estadístico del aumento actual. Aun así, los especialistas advierten que el fenómeno merece atención porque podría reflejar dificultades persistentes en la actividad comercial.

En términos concretos, el relevamiento contabilizó catorce locales inactivos en las áreas analizadas durante los primeros dos meses de este año. Bajo esta categoría se incluyen espacios cerrados, en alquiler, en venta o clausurados, es decir, establecimientos que actualmente no desarrollan ninguna actividad comercial.

La cifra también representa un incremento del 7,7% respecto al bimestre anterior, ya que entre noviembre y diciembre de 2025 se habían detectado trece locales en la misma situación.

Para las entidades empresarias, este tipo de relevamientos funciona como un indicador clave de la salud del comercio urbano. La presencia de locales vacíos en los principales corredores comerciales suele interpretarse como un termómetro de la actividad económica, ya que refleja tanto el nivel de consumo como las condiciones de rentabilidad de los negocios.

El fenómeno se inscribe en un contexto más amplio que afecta a numerosos emprendimientos en la ciudad. Comerciantes locales señalan que factores como la caída del consumo, el aumento de los costos operativos, los alquileres comerciales elevados y la incertidumbre económica continúan condicionando la estabilidad de muchos negocios.

En ese escenario, cada cierre o local vacío genera preocupación, no solo por su impacto económico directo, sino también por las consecuencias que puede tener en la dinámica urbana y la vitalidad comercial de los centros de la ciudad.

Aunque el número total de locales inactivos todavía es relativamente acotado, el crecimiento registrado en los últimos meses se convirtió en una señal que el sector sigue de cerca. Para comerciantes y cámaras empresarias, la evolución de estos indicadores será clave para evaluar el rumbo del comercio platense durante 2026.