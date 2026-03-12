Combustibles en alza: la suba internacional del petróleo impacta en Argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente vuelve a mostrar su efecto directo en los mercados energéticos globales y en la economía local. Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el barril de petróleo Brent superó los US$100, alcanzando su valor más alto desde 2022 y acumulando un aumento superior al 40% en lo que va del año.

Este repunte se refleja inmediatamente en los precios internos de los combustibles en Argentina. Según datos del sitio especializado Surtidores.com.ar, los incrementos acumulados en 2026 llegan al 9,4% para la nafta súper y al 10,6% para el gasoil, cifras que impactan directamente en la economía de consumidores y empresas. En marzo, los aumentos rondan el 6,7%.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, buscó llevar tranquilidad a la población al asegurar que la compañía “no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles”. Según Marín, la empresa prevé aplicar ajustes graduales, evitando que la escalada internacional se traduzca en un shock inmediato para los consumidores argentinos.

Actualmente, el precio del litro de nafta súper promedia $1.777, mientras que la nafta premium ronda los $1.947. Por su parte, el gasoil común se ubica cerca de $1.856, y el gasoil euro alcanza aproximadamente $2.064.

El aumento del petróleo genera un efecto doble sobre la economía local. Por un lado, presiona los valores en los surtidores, afectando el bolsillo de los consumidores. Por otro, abre oportunidades de exportación para las petroleras, que pueden aprovechar la suba internacional para mejorar su rentabilidad.

A pesar de estos movimientos, el impacto total sobre la inflación y los precios internos se conocerá cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publique los datos de marzo. Los economistas advierten que la combinación de factores externos e internos, como el conflicto internacional y la política energética nacional, seguirá marcando la evolución del mercado durante los próximos meses.

En síntesis, la situación evidencia cómo la geopolítica mundial influye directamente en la economía doméstica, afectando desde los combustibles hasta la inflación, y destaca la necesidad de estrategias que permitan amortiguar el impacto de los precios internacionales en la vida cotidiana de los argentinos.