River Plate despidió a "La Roca": el adiós al hombre que cuidó la espalda de los ídolos por una década

La noticia sorprendió este lunes a propios y extraños en las entrañas del Estadio Monumental. En una decisión que busca renovar por completo las áreas operativas del club, la dirigencia de River Plate comunicó el cese de funciones de Diego "La Roca" Moreno, quien desde 2014 se desempeñaba como jefe de seguridad del plantel profesional.

Moreno no era un empleado más; era la sombra de los protagonistas. Llegó al club hace 12 años para blindar el inicio del ciclo más exitoso de la historia moderna de River.

Su figura imponente se volvió parte del paisaje cotidiano en cada viaje, hotel y entrenamiento, siendo el nexo directo de confianza entre los jugadores y el entorno.

Sin embargo, su salida no fue la única. El proceso de reestructuración también incluyó a:

Ariel Ojeda: Trabajador estrechamente ligado al funcionamiento operativo del primer equipo.

Ezequiel Irrazábal: Otro de los nombres propios de la logística diaria que acompañó al grupo durante años.

¿Por qué ahora?

Fuertas adentro, se interpreta este movimiento como una necesidad de "aire nuevo" y de establecer una estructura de seguridad que responda directamente a los nuevos lineamientos de la gestión actual, sin los vínculos personales forjados durante la década anterior.

Con la salida de "La Roca", River termina de desarmar el último vestigio de la guardia pretoriana que protegió la intimidad del plantel durante años.