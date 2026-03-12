Escándalo: la ex Gran Hermano Lorena González confesó que Alberto Fernández la ayudó con obras públicas

El cruce entre la farándula y el poder político vuelve a generar un sismo institucional. Lorena González del Valle, recordada por ser la primera eliminada de la primera edición de Gran Hermano, rompió el silencio y brindó detalles sobre su estrecha relación con el expresidente Alberto Fernández y su incursión en la obra pública estatal.

En el programa de streaming Border, la empresaria no solo confirmó haber sido "novia" del exmandatario, sino que detalló cómo ese vínculo se tradujo en gestiones directas para su empresa constructora.

Reuniones en pandemia y "prioridad" oficial

González del Valle, quien hoy lidera la empresa Niro Construye SA, admitió que durante el confinamiento mantuvo encuentros con Fernández para solicitar asistencia para su firma.

Según sus palabras, el mandatario la derivó con el entonces Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

"Me dijo que me presente en las licitaciones del PROCREAR porque me iba a priorizar", recordó la empresaria sobre su diálogo con Ferraresi.

La confesión pone bajo sospecha la transparencia de las adjudicaciones de viviendas sociales, sugiriendo un esquema de beneficios basado en la cercanía personal con el Ejecutivo.

"Me rebajé": Un vínculo de confianza

La exparticipante del reality no solo habló de negocios, sino que definió su vínculo con el expresidente en términos de una relación sentimental pasada ("fue mi novio", aseguró).

Sin embargo, expresó un fuerte arrepentimiento sobre las gestiones realizadas para su constructora: "Me rebajé", sentenció al analizar los pedidos de ayuda económica y contractual.

La constructora de González del Valle ha estado en el centro de la escena por su participación en diversos proyectos de infraestructura.

Esta nueva revelación sobre "prioridades" prometidas por ministros nacionales abre una posible veta de investigación judicial sobre el direccionamiento de fondos públicos destinados a viviendas.