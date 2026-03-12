Bancos de Wall Street recomiendan vender bonos argentinos y advierten fragilidad económica

Los principales bancos de inversión del mundo encendieron una señal de alerta sobre la economía argentina. Informes publicados por Citi, JP Morgan, Bank of America, Barclays, Wells Fargo y BofA Securities coincidieron en una recomendación clave para los inversores: reducir posiciones en bonos argentinos y tomar ganancias tras el fuerte rally registrado en los últimos meses.

Los reportes, difundidos este miércoles en los mercados financieros, mantienen una mirada relativamente positiva sobre el programa económico del presidente Javier Milei, pero advierten que Argentina aparece hoy como uno de los mercados emergentes más expuestos si cambia el clima financiero global.

El diagnóstico compartido por las entidades señala que el esquema económico todavía depende en gran medida de la confianza de los mercados internacionales y de la disponibilidad de financiamiento externo.

Uno de los informes más comentados fue el de Bank of America, que directamente recomendó cerrar posiciones en el bono argentino GD35, con vencimiento en 2035. La lógica de esa sugerencia es que los bonos subieron fuerte en los últimos meses y muchos fondos internacionales ya capturaron gran parte del rendimiento.

Reservas en rojo y dudas sobre el ingreso de dólares

Entre los factores que generan mayor preocupación entre los analistas aparece la situación de las reservas del Banco Central.

Si bien la autoridad monetaria informa reservas brutas superiores a los 46.000 millones de dólares, los bancos de inversión descuentan distintos componentes de ese total:

Swaps con otros países

Encajes de depósitos en dólares

Otros pasivos financieros

Con ese ajuste, las estimaciones privadas ubican las reservas netas en terreno negativo, cerca de los 15.000 millones de dólares.

A esto se suma otra discusión que circula entre operadores del mercado: el destino de parte del oro de las reservas internacionales. Algunos análisis descuentan cerca de 6.000 millones de dólares en reservas en metal cuya localización no aparece claramente detallada en la contabilidad pública, lo que, según esos informes, debilita aún más la posición externa del país.

El campo y el cepo, dos variables clave

Otro punto central de los informes es la incógnita sobre la liquidación de la cosecha agrícola, que comienza a ganar protagonismo a partir de abril.

Los bancos internacionales plantean una duda que hoy domina las discusiones del mercado: si los productores agropecuarios venderán sus dólares con el actual tipo de cambio, que muchos consideran atrasado.

La decisión del sector agroexportador será determinante para la disponibilidad de divisas en los próximos meses.

En ese marco, los analistas remarcan que el Gobierno no tendría margen fiscal para reducir retenciones, una de las principales demandas históricas del sector. Las cámaras exportadoras ya anticiparon que volverán a presionar por una baja de ese impuesto antes de avanzar con la liquidación de la cosecha gruesa.

Otro factor que aparece repetido en los reportes es la continuidad del cepo cambiario. Para los fondos internacionales, mientras existan restricciones al movimiento de capitales, Argentina seguirá siendo un destino de inversión de alto riesgo.

Cambio en el clima financiero global

Los informes también mencionan un elemento externo que podría complicar el escenario: un endurecimiento de la liquidez en dólares a nivel internacional.

El Tesoro de Estados Unidos anunció medidas destinadas a retirar liquidez del sistema financiero global, lo que suele impactar directamente en los flujos hacia activos considerados más riesgosos, como los bonos de mercados emergentes.

En ese contexto, los analistas remarcan que Argentina podría verse especialmente afectada, ya que el esquema financiero actual depende en gran medida de mantener abierto el acceso al financiamiento externo.

Además de las variables económicas, los bancos también mencionaron factores políticos locales, como protestas sociales, cierres de empresas y una eventual caída en la popularidad presidencial, aspectos que podrían influir en la percepción de riesgo del país.