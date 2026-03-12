Golpe millonario en Ciudad del Este: el túnel que robó 15 millones de dólares

El 5 de febrero de 2024, una organización criminal brasileña ejecutó uno de los golpes más impactantes de la historia reciente de la Triple Frontera. El objetivo fue la bóveda subterránea de la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este, donde se guardaban grandes cantidades de efectivo provenientes de operaciones cambiarias informales.

Según los datos que trascendieron en la investigación, los delincuentes alquilaron un local en una galería cercana y durante varios días cavaron un túnel de unos 150 metros en zigzag hasta llegar al corazón del tesoro.

En el momento final sabotearon el suministro eléctrico del sector, dejaron a oscuras la zona y utilizaron explosivos para abrir la bóveda acorazada.

Luego saquearon cientos de cajas de seguridad y escaparon en una combi con un botín estimado en 15 millones de dólares.

Lo más llamativo es que no hubo denuncias formales por el dinero robado. Según admitió Walter Fernández, presidente de la asociación, muchos de los fondos guardados allí provenían de operaciones sin respaldo documental.

Dinero informal y silencio judicial

El robo dejó al descubierto una realidad conocida en Ciudad del Este: enormes volúmenes de dinero en efectivo circulan fuera de los controles financieros formales.

Fuentes judiciales paraguayas reconocen que investigar ese circuito es extremadamente complejo.

Un fiscal que habló bajo reserva explicó que avanzar contra esas estructuras podría desatar consecuencias graves dentro de la propia ciudad.

“Meterse con eso es dejar de vivir acá. Ningún fiscal pediría allanamientos contra la actividad que mueve la economía local”, admitió un investigador.

La dinámica comercial del centro, con cambistas que operan en la vía pública con gruesos fajos de billetes, es parte del paisaje cotidiano.

Una economía que mezcla comercio y delito

La actividad comercial en Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná, es una de las más intensas de Sudamérica.

En sus calles conviven:

Cambistas que operan con grandes sumas en efectivo

Comercios de electrónica y productos importados

Contrabando minorista hacia Brasil y Argentina

Redes del narcotráfico regional

Según investigadores del Ministerio Público paraguayo, la magnitud del comercio facilita que el dinero del crimen organizado se “mimetice” dentro de la economía local.

Durante 2025, las autoridades incineraron 120 toneladas de drogas decomisadas en la región, lo que evidencia el volumen del tráfico que atraviesa el corredor fronterizo.

Tráfico de armas y poder criminal

Además de drogas, la región también es señalada como un punto clave para el tráfico internacional de armas.

Investigaciones vinculadas a la llamada Operación Dakovo revelaron que una empresa paraguaya habría importado 45.000 armas entre 2014 y 2023.

De ese total, al menos 25.000 terminaron en manos de organizaciones criminales brasileñas, como el PCC y el Comando Vermelho, que dominan cárceles y territorios en Brasil.

El caso derivó en acusaciones contra militares paraguayos de alto rango y empresarios vinculados a la importación de armamento.

Lo que tenés que saber sobre la Triple Frontera

La zona donde confluyen Paraguay, Brasil y Argentina es considerada uno de los corredores comerciales y criminales más complejos de América Latina.

Puntos clave:

El centro comercial de Ciudad del Este concentra miles de negocios y cambistas.

La circulación de dinero en efectivo es enorme y muchas operaciones son informales.

La región funciona como corredor de drogas, armas y contrabando .

Las organizaciones criminales brasileñas operan activamente en el área.

Las investigaciones suelen enfrentar fuertes resistencias locales.

Una ciudad que nunca se detiene

Cada tarde, cerca de las 17, el centro de Ciudad del Este baja abruptamente sus persianas metálicas. El movimiento desaparece en minutos y las calles quedan casi vacías. Pero la actividad no se detiene.

En el río y en las rutas de la frontera, el tráfico continúa durante la noche: lanchas rápidas, pasadores y redes de contrabando mantienen activo un circuito clandestino que, según fiscales y agentes de inteligencia, nunca se detiene.