Gimnasia visita a Banfield: Zaniratto patea el tablero para suplir la baja de Miramón

Tras el descanso obligatorio por el paro del fútbol argentino, Gimnasia y Esgrima con una baja sensible vuelve a la actividad y se verá la caras ante un viejo conocido.

Este viernes, desde las 17:30 horas, el Lobo platense estará visitando el sur bonaerense para enfrentar a Banfield, dirigido por Pedro Troglio, en el Florencio Sola.

Tras las pruebas realizadas durante el fin de semana, el cuerpo técnico parece haberse inclinado por una variante que prioriza el peso en el área rival, buscando aprovechar el buen momento de sus hombres de ataque.

Agustin Auzmendi se mete en el once titular para reemplazar al volante central, a pesar que en algún momento Zaniratto tuvo la idea de colocar a Lucas "Pata" Castro.

El plan de Zaniratto: Doble nueve o sistema elástico

La gran novedad en los últimos ensayos fue la presencia de Agustín Auzmendi dentro del once inicial. Si bien el DT mantendría el dibujo táctico 4-2-3-1, la ejecución cambiaría sustancialmente:

Auzmendi como referencia: El ex goleador del fútbol hondureño se posicionará como el 9 de área definido.

El sacrificio de "Chelo" Torres: Para permitir el ingreso de Auzmendi, Marcelo Torres se retrasará unos metros para jugar como una especie de mediapunta o segundo delantero, aprovechando su movilidad para conectar con los extremos.

Flexibilidad: Dependiendo del trámite del partido, este sistema podría mutar fácilmente a un 4-4-2 clásico para darle mayor equilibrio al retroceso albiazul.

El probable once para ir al "Lencho" Sola

A falta del último entrenamiento de este martes y la posterior concentración, el equipo que asoma para enfrentar al "Taladro" es: