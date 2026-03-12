Incendio en una vivienda de La Plata: rescatan a tres menores, entre ellos un bebé de ocho meses

Un incendio en una vivienda encendió las alarmas durante las últimas horas en La Plata, cuando una casa ubicada en calle 42 entre 139 y 140 quedó envuelta en llamas con personas atrapadas en su interior. La situación generó un rápido despliegue de bomberos y servicios de emergencia, quienes intervinieron para controlar el fuego y asistir a las víctimas.

En medio de la tensión del operativo, los rescatistas lograron salvar a tres menores, entre ellos un bebé de apenas ocho meses, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del incendio. El rescate se produjo en medio de una escena marcada por el humo y la urgencia, donde cada segundo era decisivo para evitar una tragedia mayor.

Sin embargo, el episodio dejó también consecuencias graves. Un hombre adulto debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín tras sufrir quemaduras de gravedad durante el siniestro. Su estado obligó a una atención médica inmediata, mientras se evaluaban las lesiones producidas por el fuego.

Los incendios domiciliarios suelen combinar factores de riesgo como instalaciones precarias, cortocircuitos o accidentes domésticos, y en segundos pueden transformar una rutina cotidiana en una emergencia. En este caso, la intervención rápida de los equipos de rescate permitió evitar un desenlace aún más trágico, especialmente por la presencia de niños pequeños en el lugar.

Mientras continúan las evaluaciones sobre las causas del incendio, el episodio vuelve a poner en primer plano la importancia de la prevención y las respuestas rápidas ante emergencias, donde la coordinación entre vecinos, bomberos y personal sanitario puede marcar la diferencia entre el desastre y el rescate.