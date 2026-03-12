LA PLATA | Golpearon y trataron de atropellar con un camión al delegado de Olmos cuando fue a frenar una usurpación

Ayer martes 10 de marzo 2026, cerca de las 14:00 horas, el delegado municipal de la localidad platense de Olmos, Sebatián Simonetti, sufrió una seria agresión por parte de un grupo de usurpadores mientra intentaba detener el hecho ilícito en la zona de ruta 36 y calle 496.

El funcionario comunal se paró delante de un camión que pretendía ingresar a las tierras usurpadas, cuyo conductor adujo que "si me corta el paso lo choco". Como Simonetti no se corría, el camionero le tiró el vehículo de gran porte encima, provocándole golpes en varias zonas de su cuerpo.

El delegado municipal de Olmos se salvó de casualidad. En cumplimiento de sus funciones, Simonetti estuvo a punto de ser arrollado por el camión usurpador (Chofer: Zarate

Acompañante: Gonzalez) y aunque no logró esquivarlo del todo, al menos pudo ponerse a resguardo tras los primeros golpes.

Tras el violento episodio, el representante del intendente Julio Alak en Olmos, tuvo que pedir ayuda y apoyo a las patrullas municipales y a la policía para poder reestablecer el orden. Los efectivos de seguridad se hicieron presente de inmediato y tomaron cartas en el asunto.

Al parecer, los usurpadores, además de querer atropellarlo con un camión, lo agredieron físicamente con empujones, golpes de puños y patadas, aunque el delegado no quiso hacer declaraciones periodísticas al respecto. Sin embargo, la imagen de tapa, que lo muestra absolutamente desalineado, indica que algo físico sucedió sin dudas.

Detalle del Acta de Comprobación

Nro. de Acta: 122571 Localidad: La Plata Lugar: Ruta 36 entre 414 y 415. Fecha: 10/03/26 Hora: 13:57 hs. Actividad: Puesto Coco. Hechos descriptos:

"Por denuncia recibida en Secretaría de Control Urbano y Convivencia, cumplo en informar que al momento de la inspección se verifica camión con acoplado dentro de propiedad privada. Cabe aclarar que el camión se encuentra aproximadamente a 300 mts. del lugar de entrada. El mismo no cuenta con cartelería identificatoria. Se solicita la intervención de la Dirección de Zonal. Se adjuntan fotos. En el lugar se encuentra el delegado de Olmos, Sebastián Simonelli." Firma del Inspector: Eugenia Coronel (Inspectora Legajo N° 17766).

En el lugar de los hechos se dejó constancia de las agresiones recibidas por Simonetti a través de un acta y se labraron las actuaciones judiciales para atender esta situación y al mismo tiempo dejar clausurado el enorme predio de por lo menos 200 metros de frente sobre la ruta 36, que incluiría unas ocho hectáreas.

Cabe destacar que las usurpaciones en el Gran La Plata están al orden del día. Todas las semanas se denuncian este tipo de irregularidades en algúna zona de la región, especialmente en el Oeste (Los Hornos, Abasto, Etcheverry, Olmos y Colonia Urquiza) y en el Norte (Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Gorina y A. Seguí).