Parque Saavedra entra en la recta decisiva de su renovación millonaria

La transformación del Parque Saavedra, uno de los pulmones verdes más tradicionales de La Plata, atraviesa una instancia administrativa decisiva. La Municipalidad de La Plata tenía previsto abrir el martes pasado los sobres de la licitación que definirá qué empresa llevará adelante la segunda etapa de las obras, pero el procedimiento fue reprogramado para el viernes 13, una fecha que ahora concentra la atención sobre el futuro del histórico parque.

Este paso burocrático —habitualmente invisible para el público— es, en realidad, el punto de inflexión que habilita el avance de la obra integral. Allí se conocerán las ofertas de las empresas interesadas, lo que permitirá avanzar hacia la adjudicación del proyecto, cuyo presupuesto supera los $3.100 millones.

El Parque Saavedra, ubicado entre las calles 12 y 14 y de 64 a 68, permanece cerrado desde el año pasado, una decisión que generó tanto expectativa como debate entre los vecinos. El objetivo oficial es claro: realizar una intervención profunda que combine restauración patrimonial, mejoras urbanas y recuperación ambiental.

Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Julio Alak anticipó el horizonte político y simbólico del proyecto: la reinauguración está prevista para el 19 de noviembre, cuando se cumplan 146 años de la fundación de La Plata.

El plan de recuperación contempla una intervención en múltiples frentes. Entre las obras principales se encuentran la renovación de veredas y senderos, la modernización del sistema de iluminación y la instalación de nuevo mobiliario urbano, que incluirá bancos, cestos y señalética.

La dimensión patrimonial también ocupa un lugar central. Se prevé la restauración de esculturas y fuentes históricas que fueron vandalizadas en los últimos años, además de la recuperación de las rejas perimetrales, elementos que forman parte del paisaje identitario del parque.

Sin embargo, uno de los desafíos técnicos más relevantes se encuentra bajo la superficie: el lago del parque. Actualmente presenta acumulación de sedimentos, poca profundidad y problemas de oxigenación derivados de la falta de recirculación del agua. La obra apunta a una recuperación ambiental integral, buscando restablecer el equilibrio del ecosistema acuático.

El rediseño del parque también piensa en la experiencia cotidiana de los vecinos. El proyecto contempla la reconstrucción de senderos y la renovación de más de 8.500 metros cuadrados de solados, con el objetivo de mejorar la circulación peatonal y la accesibilidad.

En paralelo, el sector de juegos infantiles será completamente renovado, con nuevos dispositivos lúdicos y pisos de caucho, una intervención orientada a mejorar la seguridad y el uso familiar del espacio público.

La pérgola histórica, uno de los íconos del parque, también será restaurada, al igual que otras estructuras arquitectónicas tradicionales. El objetivo es equilibrar modernización e identidad, una tensión habitual en los procesos de renovación urbana.

Mientras el proceso licitatorio avanza hacia su etapa decisiva, en el predio ya se realizaron tareas preliminares desde febrero, vinculadas al acondicionamiento del terreno y preparación de las áreas de intervención.

Si el cronograma administrativo se cumple, la adjudicación de la obra permitirá iniciar la fase central del proyecto, una etapa que definirá si el municipio logra cumplir con el ambicioso objetivo de reabrir el parque antes del aniversario de la ciudad.

En términos urbanos, la recuperación del Parque Saavedra no es solo una obra de infraestructura. También es un gesto simbólico: la reapropiación de un espacio público que forma parte de la memoria cotidiana de los platenses.