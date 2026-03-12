¡Rugió el Lobo en el Sur! Gimnasia venció a Banfield en un partidazo y vuelve al triunfo

En una tarde cargada de emociones y giros inesperados, Gimnasia y Esgrima La Plata recuperó la sonrisa al vencer a Banfield por 2 a 1 en el marco de la 10ma fecha del Torneo Apertura.

El "Lobo" supo sufrir, golpeó en los momentos justos y demostró carácter para aguantar la embestida final de un Banfield que nunca se dio por vencido.

El partido comenzó con susto para el conjunto platense: el VAR anuló un gol de Banfield por una mano previa, lo que despertó a los dirigidos por Zaniratto. A partir de allí, el Lobo fue letal:

A los 23 minutos, tras un pase quirúrgico de Augusto Max, Manuel Panaro quedó mano a mano y definió con frialdad para el 1 a 0. Mientras que a los 39 minutos, llegó la joya de la tarde: Nicolás Barros Schelotto sacó a relucir su linaje con un remate implacable desde afuera del área tras asistencia de Marcelo Torres, clavando el 2 a 0 que parecía sentenciar la historia antes del descanso.

La nota negativa de la primera parte fue la salida de Nelson Insfrán por lesión a los 27 minutos, permitiendo el ingreso del juvenil Julián Kadijevic, quien terminó siendo clave.

El complemento: Aguante y suspenso

En el segundo tiempo, el equipo de Pedro Troglio (ídolo del Lobo hoy en el banco rival) movió las piezas y apretó el acelerador. Gimnasia se refugió cerca de su arco y apeló a los cambios para oxigenar el mediocampo.

El descuento llegó a los 32 minutos del ST a través de Santiago López, cuyo remate se desvió y descolocó a Kadijevic. Con el 2 a 1, el tramo final fue para el infarto, pero la firmeza de la dupla central Giampaoli-Martínez permitió que Gimnasia cortara la racha negativa y festejara en rodeo ajeno.

Gimnasia fue práctico para vencer a los locales y treparse a la quinta colocació de la Zona B. Por la undécima fecha hará de local ante Independiente Rivadavia de Méndoza el próximo domingo a las 15:15 horas.