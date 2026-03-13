No se queda atrás: el plan de Riquelme para una Bombonera de 80.000 personas y techo 360°

La batalla por tener el estadio más moderno de Sudamérica sumó un capítulo de alto voltaje. Poco después de que River Plate sacudiera el mundo del fútbol con el proyecto de techado de su estadio para 110.000 personas, Boca Juniors contraatacó.

La gestión de Juan Román Riquelme presentó los detalles de una ambiciosa remodelación integral del Estadio Alberto J. Armando que busca saldar una deuda histórica con sus socios.

El plan, que contempla varias etapas, no solo busca ampliar el aforo, sino transformar la experiencia del hincha con tecnología y accesibilidad de vanguardia, manteniendo la ubicación actual en Brandsen 805.

La cuarta bandeja y el sistema de ascensores

La intervención más inmediata y espectacular es la construcción de una cuarta bandeja. Este nuevo sector permitirá sumar 6.000 plateas adicionales, llevando la capacidad inicial de 57.000 a 67.000 espectadores.

Para resolver el histórico problema de circulación en un estadio de estructura vertical, el proyecto incluye:

Cuatro torres externas: Se levantarán sobre el lado de las vías del tren.

18 ascensores: Conectarán los accesos principales con la tercera bandeja actual y la futura cuarta, agilizando el ingreso y egreso de miles de personas.

El "Movimiento" del campo y el sueño de las 80.000 almas

A diferencia de proyectos anteriores que requerían la compra de las dos manzanas linderas, esta iniciativa propone optimizar el espacio propio:

Desplazamiento del césped: El campo de juego se moverá algunos metros hacia el sector de las vías para ganar espacio en las tribunas. Tercera bandeja popular: Todo ese sector pasará a ser para los hinchas de pie, mientras que los requisitos de butacas FIFA se cubrirán con la nueva cuarta bandeja y las plateas restantes. Explosión de Palcos: Se pasará de los 86 palcos actuales a un total de 240, multiplicando los ingresos corporativos. Techo y Pantalla 360°: La fase final del proyecto contempla el techado total del estadio con una pantalla circular de última generación, elevando la capacidad final a cerca de 80.000 espectadores.

¿Dónde jugará Boca durante las obras?

Un dato clave es que la construcción de la cuarta bandeja podría realizarse durante 2026 sin que el equipo deba mudar su localía. Sin embargo, para las fases más complejas (desplazamiento de campo y túneles), Boca deberá salir del barrio. Las opciones que se barajan son:

Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield).

Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata).

Desafío Administrativo: La obra requiere el aval de Ferrosur Roca y la CNRT, ya que algunas columnas estructurales se ubicarán en terrenos contiguos a las vías ferroviarias.

RADIOGRAFÍA DE LA NUEVA BOMBONERA