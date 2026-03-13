Allanamientos en La Plata: la Justicia investiga una presunta red de venta irregular de terrenos

La expansión urbana suele presentarse como sinónimo de oportunidad, progreso y acceso a la tierra, pero también puede convertirse en terreno fértil para conflictos legales cuando los procesos de urbanización no siguen los canales normativos correspondientes. En La Plata, la Justicia avanza en una investigación que pone bajo la lupa a distintos desarrollos inmobiliarios por una presunta maniobra vinculada a la venta irregular de terrenos.

El miércoles se realizaron allanamientos simultáneos en diversos puntos del partido, en el marco de una causa judicial caratulada como “desobediencia y estafa”. El objetivo de los operativos fue recolectar pruebas documentales y digitales que permitan reconstruir cómo se habrían realizado determinadas operaciones de comercialización de lotes.

Durante los procedimientos, autorizados por la Justicia platense, se llevaron adelante órdenes de registro y secuestro de teléfonos celulares, computadoras, tablets, planos, escrituras y material publicitario, además de cualquier otro soporte informático o documental que pueda aportar información relevante para el expediente. La hipótesis que investigan los funcionarios judiciales apunta a determinar si algunos proyectos inmobiliarios habrían sido ofrecidos al público sin contar con las habilitaciones urbanísticas correspondientes.

El foco de la causa se concentra en operaciones relacionadas con desarrollos promovidos por Grupo Futuro, Grupo Delsud y Grupo Aldea, firmas que habrían participado en la promoción y comercialización de parcelas en distintos sectores del partido de La Plata. Los investigadores buscan establecer no sólo el origen de los loteos, sino también el circuito de venta y los actores involucrados en cada etapa de la operación.

La pesquisa también se extendió hacia el circuito inmobiliario formal. Por orden judicial, distintas empresas del sector recibieron requerimientos de presentación de documentación, entre ellas Century 21, Inmobiliaria Veimar, Inmobiliaria Urquiza y Four Capital S.A.. El objetivo es analizar escrituras, registros de operaciones y documentación notarial vinculada con los proyectos investigados.

Entre los desarrollos mencionados en la causa figuran “Bella Vista”, “El Paraíso” y “Los Pinares”, este último ubicado en la zona de Arana. Las autoridades buscan determinar si las parcelas comercializadas estaban situadas en zonas urbanizables, si contaban con aprobaciones administrativas y si la oferta al público se ajustaba a la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial.

El caso vuelve a poner en discusión una problemática recurrente en áreas periurbanas: la tensión entre la demanda creciente de suelo para vivienda y los procesos legales necesarios para habilitar nuevos loteos. En muchos casos, la promesa de acceder a un terreno a un precio accesible puede ocultar irregularidades administrativas o legales que terminan afectando a compradores que actuaron de buena fe.

Más allá de las responsabilidades que puedan surgir de la investigación, los allanamientos evidencian el intento del sistema judicial de reconstruir el entramado completo de las operaciones inmobiliarias: desde la planificación del proyecto hasta la promoción comercial y la escrituración final.

Por ahora, la causa se encuentra en una etapa inicial de recolección y análisis de pruebas, donde el contenido de los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada será clave para determinar si existió una maniobra sistemática de comercialización irregular o si se trató de situaciones administrativas aisladas.

Mientras la investigación avanza, el caso funciona también como una señal de alerta para el mercado: en tiempos de fuerte interés por la compra de terrenos, la transparencia en los procesos urbanísticos se vuelve un factor central para garantizar la seguridad jurídica tanto de inversores como de futuros propietarios.