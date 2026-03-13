Recordando a la Esclavitud: un comentario racista de Carmiña Masi le costó su salida de Gran Hermano

La edición de Gran Hermano Generación Dorada vivió este miércoles su noche más oscura y, a la vez, más tajante. Lo que comenzó como una charla de pasillo terminó con la expulsión fulminante de Carmiña Masi.

En la mañana del miércoles la participante lanzara comentarios que evocaron las épocas más nefastas de la historia de la humanidad: la esclavitud y el comercio de seres humanos.

La frase que selló su salida fue una daga directa hacia la identidad de su compañera Jenny Mavinga: "Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco".

La alusión a la trata de personas afrodescendientes generó un repudio inmediato en redes sociales y obligó a la producción a actuar de oficio. Gran Hermano le dio a conocer la noticia a la participante guarani en la gala de la noche de miércoles ante el desconocimiento de sus compañeros sobre esos dichos realizados.

La sentencia del Big: "La esclavitud fue abolida"

Antes de abrir la puerta giratoria, la voz de Gran Hermano se dirigió a la casa con un discurso cargado de peso ético. El "Big" dejó en claro que, si bien no es un educador, los límites de la convivencia no permiten el desprecio racial.

"Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre", remarcó la autoridad máxima de la casa.

Por su parte, Santiago del Moro inició la gala con un tono sombrío, calificando al racismo como una de las pocas conductas que "no tienen vuelta atrás" en la sociedad actual.

El adiós entre culpas y lágrimas

Minutos antes de cruzar el umbral hacia el afuera, se produjo el encuentro más esperado: Mavinga increpó a Masi. "Nunca te hice nada, ¿por qué? Fui la primera en hablar con vos cuando decías que nadie te daba bola", le recriminó con dolor.

Carmiña, ya con la expulsión consumada, intentó minimizar sus dichos calificándolos como un "chiste de mal gusto", una justificación que no hizo más que subrayar la gravedad de la agresión.