Los taxistas de La Plata piden una suba del 20% y buscan cambiar el sistema de tarifas

En una economía atravesada por la inflación, cada actividad busca recalibrar su brújula financiera. En La Plata, el sector de taxistas volvió a encender esa discusión con un pedido formal de actualización tarifaria que expone una tensión clásica del transporte urbano: el equilibrio entre el costo del servicio y la capacidad de pago de los usuarios.

El Sindicato Unión Conductores de Taxímetros presentó ante el Concejo Deliberante de La Plata una solicitud para aplicar un incremento cercano al 20% en las tarifas. Desde el gremio sostienen que el valor actual del servicio arrastra un atraso de aproximadamente un año respecto de la inflación, lo que —según advierten— impacta directamente en la economía cotidiana de quienes viven de la actividad.

El titular del sindicato, Juan Carlos Berón, planteó que el pedido tiene carácter de urgente, ya que en los últimos doce meses se registraron aumentos sostenidos en alimentos, luz y gas, además de otros costos operativos vinculados al mantenimiento de los vehículos. En ese escenario, el gremio considera que el sistema tarifario vigente dejó de reflejar la realidad económica del sector.

Pero el planteo no se limita al aumento. También propone una modificación estructural del esquema tarifario. Actualmente conviven dos valores: la Tarifa 1, con una bajada de bandera de $1.250 y una ficha de $125, y la Tarifa 2, que funciona como un valor diferenciado.

La iniciativa busca eliminar la Tarifa 1 y establecer un valor único, tomando como referencia la actual Tarifa 2. Si el proyecto prospera, la bajada de bandera pasaría a $1.500 y la ficha a $150 cada 120 metros recorridos.

Desde el sindicato argumentan que la unificación tarifaria no sólo simplificaría el sistema, sino que además ayudaría a evitar confusiones entre choferes y pasajeros. Según explican, el esquema actual genera dudas al momento de cobrar los viajes y, en ocasiones, deriva en discusiones o malentendidos.

La discusión abre, una vez más, el debate sobre el lugar del taxi en el ecosistema de movilidad urbana. En ciudades donde conviven taxis, remises y aplicaciones de transporte, cada ajuste tarifario se transforma también en una disputa por la competitividad del servicio.

Mientras el pedido ingresa al circuito institucional del Concejo Deliberante, el resultado dependerá de una ecuación delicada: sostener la rentabilidad del trabajo taxista sin desbalancear el costo del transporte para los ciudadanos. En tiempos donde la inflación redefine permanentemente los precios de la vida cotidiana, hasta el recorrido más corto puede convertirse en una discusión económica.