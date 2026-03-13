El Pincha vuelve al ruedo: el Cacique Medina define el equipo para recibir a Lanús en UNO

La espera terminó para el mundo pincharrata. Luego del conflicto que mantuvo en vilo al fútbol argentino, la pelota vuelve a rodar y Estudiantes de La Plata tendrá la misión de bajar el telón de la jornada 10 frente a Lanús.

El duelo marcará el reencuentro del equipo con su gente en el Jorge Luis Hirschi, tras aquel último antecedente del 2 de marzo ante Vélez.

El parate no fue en vano para Alexander "Cacique" Medina. El DT uruguayo, ahora secundado por Sebastián Grazzini en su cuerpo técnico, utilizó estos 10 días en el predio Mariano Mangano para realizar una puesta a punto física y táctica, profundizando su idea futbolística en lo que se vivió como una mini pretemporada.

Un solo cambio para recibir al Granate

En cuanto al armado del once inicial, Medina optó por la continuidad. La única modificación respecto a la caída ante el Fortín será obligada: el ingreso de Santiago Núñez en la zaga central para reemplazar al suspendido Leandro González Pirez.

En el departamento médico hay noticias mixtas:

El regreso: Gabriel Neves superó su lesión muscular y ocupará un lugar en el banco de relevos.

La baja: Lucas Alario quedó descartado por un desgarro en el sóleo.

En espera: José Sosa y Alexis Castro ya entrenan con el grupo, pero al no haber realizado prácticas de fútbol formal, el cuerpo técnico decidió preservarlos una fecha más.

El 11 confirmado del Pincha

Con un esquema que apuesta a la tenencia y la explosión por bandas, Estudiantes saltará a la cancha con: