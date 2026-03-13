Despertar con un ladrón al lado: el dramático episodio que vivió un vecino de Gonnet

En una escena que parece salida de un thriller doméstico, un vecino de 79 años de la localidad de Gonnet, en La Plata, vivió uno de los momentos más inquietantes que puede experimentar cualquier persona dentro de su propio hogar: despertar y descubrir a un extraño armado sentado a su lado.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 24 entre 489 y 490, donde el hombre se encontraba descansando en el sillón mientras miraba televisión. En algún momento de la noche se quedó dormido. Sin embargo, aproximadamente media hora después, abrió los ojos abruptamente y se encontró con una imagen tan inesperada como alarmante: un delincuente estaba sentado a su lado apuntándole con una cuchilla a la altura de las costillas.

Según el relato brindado a las autoridades, el intruso intentó controlar la situación desde el primer momento con una advertencia directa: “Quedate quieto, no grites, no digas nada”, le habría dicho mientras sostenía el arma blanca.

Pero lo que siguió rompió el guion que el asaltante probablemente imaginaba. Lejos de paralizarse, el dueño de casa reaccionó de forma instintiva y comenzó a gritar para alertar a su familia. En medio de la tensión, pidió a su esposa que se encerrara en la habitación mientras él enfrentaba al desconocido.

Ese gesto de resistencia inesperada habría descolocado al intruso. En cuestión de segundos, el delincuente decidió abandonar el lugar y escapar. Según la denuncia, el sospechoso huyó por el patio delantero de la vivienda y logró salir tras saltar un muro.

Mientras tanto, la esposa del damnificado activó el botón antipánico, lo que permitió que móviles policiales llegaran al lugar pocos minutos después.

Tras la huida del ladrón y con la situación ya bajo control, el hombre revisó la vivienda junto a su hijo y constató algunos faltantes. Entre los objetos robados se encontraban un teléfono celular, su billetera con documentación personal, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

A pesar del impacto emocional que supone un episodio de estas características, el saldo final tuvo un elemento tranquilizador: ningún integrante de la familia resultó herido.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la seguridad residencial y la sensación de vulnerabilidad que atraviesa a muchos barrios. Porque cuando el peligro se sienta literalmente al lado en el living de una casa, la línea entre la vida cotidiana y la pesadilla nocturna puede desaparecer en cuestión de segundos.