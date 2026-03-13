UPD, fiesta y violencia: cuando el ritual de despedida escolar termina en una causa judicial

Lo que debía ser una madrugada de celebración entre compañeros terminó convertido en un episodio que hoy analiza la Justicia de La Plata. La denuncia presentada por la madre de una adolescente de 17 años encendió una investigación por presunto abuso sexual simple ocurrido durante un festejo estudiantil vinculado al tradicional Último Primer Día (UPD), una práctica cada vez más extendida entre estudiantes que comienzan su último año de secundaria.

Según consta en la presentación judicial, la reunión se desarrolló en una vivienda de la zona norte de La Plata, propiedad de una compañera del curso de la víctima. El encuentro comenzó alrededor de las 0.30 y se extendió durante la madrugada con la lógica habitual de estos eventos: música, grupos de estudiantes y una atmósfera de despedida anticipada de la vida escolar.

Sin embargo, cerca de las 5 de la mañana, el clima cambió abruptamente.

De acuerdo con el relato de la joven, tres jóvenes mayores de edad ingresaron sin autorización al domicilio donde se realizaba la fiesta. La adolescente afirmó que los conocía “de vista”, pero no formaban parte del evento. Ante la incomodidad que generaba su presencia, decidió acercarse para pedirles que se retiraran.

Lejos de aceptar el pedido, los acusados reaccionaron de manera intimidante. Según la denuncia, rodearon y arrinconaron a la adolescente, comenzando a tocarla por encima de su ropa. En medio de esa situación, uno de ellos incluso habría besado a la joven sin su consentimiento, un gesto que para la víctima constituyó un acto de violencia sexual.

Aunque la joven declaró que no sufrió golpes, el episodio estuvo acompañado por expresiones intimidantes. Una de ellas quedó asentada en la denuncia:

“Al primero que se cruce le arrancamos la cabeza”, habrían advertido los agresores.

La situación escaló minutos después cuando apareció en el lugar la expareja de la víctima, también menor de edad. Según el testimonio de la adolescente, los tres intrusos reaccionaron con violencia física contra el joven. La pelea se habría producido en el patio de la vivienda, cerca de baños químicos instalados para el evento.

El ruido y la presencia de personas desconocidas alertaron a los dueños de la casa, quienes decidieron llamar a la Policía Bonaerense. Cuando el móvil policial llegó al lugar, los sospechosos ya se habían retirado. A pesar de que se montó un operativo de búsqueda, los efectivos no lograron dar con ellos en ese momento.

La adolescente explicó que inmediatamente después del hecho se lo contó a sus amigas presentes en la fiesta y a un primo de su misma edad. Horas más tarde, cerca del mediodía, relató lo ocurrido a su familia, lo que derivó en la presentación formal ante la justicia.

En la denuncia, la víctima identificó con nombre y apellido a los tres acusados, quienes ahora son investigados por la presunta comisión del delito de abuso sexual simple.

El caso reabre un debate que aparece cada año en el calendario escolar: el fenómeno del UPD, una celebración que nació como ritual estudiantil pero que, en muchos casos, se desarrolla sin control adulto, en contextos de consumo de alcohol, aglomeraciones y presencia de personas ajenas al grupo escolar.

Desde una mirada social, el episodio expone una tensión creciente entre la cultura juvenil de celebración y la necesidad de espacios seguros para los estudiantes. La investigación judicial buscará determinar responsabilidades y reconstruir lo sucedido en una madrugada que, para una adolescente, dejó de ser un festejo y se convirtió en una experiencia traumática.

Mientras tanto, el expediente avanza en la Justicia de La Plata, donde la familia de la joven reclama medidas procesales urgentes y el esclarecimiento del hecho.