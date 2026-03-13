El final de la novela: Edwuin Cetré se queda en el Pincha y ya negocian su renovación

Después de un verano cargado de incertidumbre, aeropuertos y estudios médicos, el futuro de Edwuin Cetré parece estar finalmente definido: seguirá vistiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata.

Pese a ser el jugador más codiciado del mercado local, el "reloj" de las negociaciones se detuvo y el foco ahora está puesto en su continuidad a largo plazo en el club.

El colombiano, pieza clave en la obtención de la Copa de la Liga el año pasado, estuvo a detalles de emigrar tanto al fútbol brasileño como a la Ribera, pero las operaciones se desplomaron en el tramo final por un motivo polémico: una vieja operación de meniscos.

La rodilla de la discordia

El pase al Athletico Paranaense estaba acordado en cifras millonarias, pero los médicos del club brasileño encendieron las alarmas por una intervención en la rodilla de Cetré que data de 2017/2018.

Ante esta situación, Boca intentó aprovechar la oportunidad, pero el cuerpo médico xeneize también puso reparos tras los estudios de rutina.

Sin embargo, en el entorno del jugador y en el cuerpo técnico de Alexander Medina el malestar es evidente. Aseguran que Cetré nunca tuvo inconvenientes físicos desde aquella operación y que su ritmo de competencia es óptimo, tal como demostró al sumar minutos en el reciente clásico ante Gimnasia.

Con los mercados de pases cerrándose y el interés de los compradores "enfriado", la dirigencia albirroja puso manos a la obra para proteger su patrimonio: