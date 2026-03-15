Colecta solidaria para Brian Arrieta, el joven herido en el incendio de San Carlos.

La comunidad de San Carlos y toda la región se encuentran movilizadas tras el feroz incendio ocurrido este miércoles por la mañana. Lo que comenzó como un siniestro habitacional se transformó en una historia de sacrificio:

Brian Ismael Arrieta no dudó en arriesgar su integridad para salvar a su mujer, resultando con heridas críticas que hoy lo mantienen internado en estado reservado.

Mientras los peritos trabajan para determinar las causas del fuego, la familia de las víctimas comenzó una carrera contra el tiempo para recolectar fondos y reconstruir lo que las llamas se llevaron en pocos minutos.

Un rescate heroico y un estado crítico

El incendio se desató a las 6:35 am en la propiedad ubicada en 42 entre 139 y 140. Al llegar las dotaciones de bomberos de La Plata, el panorama era desolador:

Fuego generalizado: Las llamas habían tomado gran parte de la estructura.

La víctima: Brian Arrieta (30) fue hallado en el exterior con quemaduras de diversa gravedad en su cuerpo. Según los testimonios, las heridas se produjeron mientras lograba poner a salvo a su pareja.

Traslado urgente: Fue derivado de inmediato por el SAME al Hospital San Martín, donde permanece bajo cuidados intensivos.

¿Cómo colaborar?

Para quienes puedan aportar su granito de arena, la familia dispuso una cuenta de transferencia directa para centralizar la ayuda económica, que será destinada tanto a los insumos médicos necesarios para Brian como a las necesidades básicas de la familia que perdió su techo.